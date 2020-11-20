https://ria.ru/20201120/tsentr-1585499946.html

В Степанакерте начал работу межведомственный гуманитарный центр

В Степанакерте начал работу межведомственный гуманитарный центр

Межведомственный центр гуманитарного реагирования в Степанакерте с пятницы приступает к функционированию в полном объеме, сообщил начальник Национального центра РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:54

2020-11-20T12:54

2020-11-20T12:54

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Межведомственный центр гуманитарного реагирования в Степанакерте с пятницы приступает к функционированию в полном объеме, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, отметив, что после того, как в Нагорном Карабахе было остановлено кровопролитие, на первый план выходят задачи гуманитарного характера."С этой целью в Степанакерте с сегодняшнего дня приступает к функционированию в полном объеме Межведомственный центр гуманитарного реагирования", - добавил он.Основными задачами Центра являются возвращение граждан, покинувших места постоянного проживания, содействие Азербайджану и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности населения, координация деятельности государственных органов и организаций России по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавшим от ведения военных действий, сообщил Мизинцев.Также Центр призван содействовать государственным органам Азербайджана и Армении в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями, отметил он.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201120/karabakh-1585488732.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире