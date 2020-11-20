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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/tsentr-1585499946.html
В Степанакерте начал работу межведомственный гуманитарный центр
В Степанакерте начал работу межведомственный гуманитарный центр
Межведомственный центр гуманитарного реагирования в Степанакерте с пятницы приступает к функционированию в полном объеме, сообщил начальник Национального центра РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:54
2020-11-20T12:54
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Межведомственный центр гуманитарного реагирования в Степанакерте с пятницы приступает к функционированию в полном объеме, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, отметив, что после того, как в Нагорном Карабахе было остановлено кровопролитие, на первый план выходят задачи гуманитарного характера."С этой целью в Степанакерте с сегодняшнего дня приступает к функционированию в полном объеме Межведомственный центр гуманитарного реагирования", - добавил он.Основными задачами Центра являются возвращение граждан, покинувших места постоянного проживания, содействие Азербайджану и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности населения, координация деятельности государственных органов и организаций России по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавшим от ведения военных действий, сообщил Мизинцев.Также Центр призван содействовать государственным органам Азербайджана и Армении в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями, отметил он.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585488732.html
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерте начал работу межведомственный гуманитарный центр

12:54 20.11.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГород Степанакерт утром 10 ноября 2020 года
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Межведомственный центр гуманитарного реагирования в Степанакерте с пятницы приступает к функционированию в полном объеме, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, отметив, что после того, как в Нагорном Карабахе было остановлено кровопролитие, на первый план выходят задачи гуманитарного характера.
"Благодаря оперативным решениям, принятым высшим военно-политическим руководством России, удалось остановить кровопролитие в зоне Нагорного Карабаха. Российские миротворцы в настоящее время успешно обеспечивают весь комплекс мероприятий, связанный с налаживанием мирной жизни в регионе. Сегодня на первый план выходят задачи гуманитарного характера", - сказал Мизинцев в пятницу на конференции по межведомственному взаимодействию.
"С этой целью в Степанакерте с сегодняшнего дня приступает к функционированию в полном объеме Межведомственный центр гуманитарного реагирования", - добавил он.
Основными задачами Центра являются возвращение граждан, покинувших места постоянного проживания, содействие Азербайджану и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности населения, координация деятельности государственных органов и организаций России по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавшим от ведения военных действий, сообщил Мизинцев.
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Также Центр призван содействовать государственным органам Азербайджана и Армении в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями, отметил он.
"Костяк Центра составляют подразделения Минобороны с привлечением других федеральных органов исполнительной власти", - указал Мизинцев. Он выразил уверенность, что "полученный сирийский опыт постконфликтного урегулирования поможет в кратчайшие сроки наладить мирную жизнь в этом закавказском регионе".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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