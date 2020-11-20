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Религия и мировоззрение
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Путин поблагодарил священнослужителей за труд в условиях пандемии
Путин поблагодарил священнослужителей за труд в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин поблагодарил священнослужителей за их труд и работу с людьми в сложных условиях пандемии коронавируса. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:27
2020-11-20T14:07
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил священнослужителей за их труд и работу с людьми в сложных условиях пандемии коронавируса."Со своей стороны хочу поблагодарить вас и всех священнослужителей - и Русской православной церкви, и наших традиционных конфессий - за то служение, которое вы в этих очень сложных условиях несете", - сказал Путин в пятницу на встрече с патриархом Кириллом."Действительно, это мы говорим про врачей, оправданно говорим об их героизме. Но в этом смысле те люди, которые напрямую работают с человеком, конечно, заслуживают особых слов благодарности за тот труд, который они осуществляют. Так что вам большое спасибо", - подчеркнул президент РФ, обращаясь к патриарху.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин поблагодарил священнослужителей за труд в условиях пандемии

13:27 20.11.2020 (обновлено: 14:07 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи. - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил священнослужителей за их труд и работу с людьми в сложных условиях пандемии коронавируса.
"Со своей стороны хочу поблагодарить вас и всех священнослужителей - и Русской православной церкви, и наших традиционных конфессий - за то служение, которое вы в этих очень сложных условиях несете", - сказал Путин в пятницу на встрече с патриархом Кириллом.
"Действительно, это мы говорим про врачей, оправданно говорим об их героизме. Но в этом смысле те люди, которые напрямую работают с человеком, конечно, заслуживают особых слов благодарности за тот труд, который они осуществляют. Так что вам большое спасибо", - подчеркнул президент РФ, обращаясь к патриарху.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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