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Путин поблагодарил священнослужителей за труд в условиях пандемии
Путин поблагодарил священнослужителей за труд в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин поблагодарил священнослужителей за их труд и работу с людьми в сложных условиях пандемии коронавируса. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:27
2020-11-20T13:27
2020-11-20T14:07
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НОВО-ОГАРЕВО, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил священнослужителей за их труд и работу с людьми в сложных условиях пандемии коронавируса."Со своей стороны хочу поблагодарить вас и всех священнослужителей - и Русской православной церкви, и наших традиционных конфессий - за то служение, которое вы в этих очень сложных условиях несете", - сказал Путин в пятницу на встрече с патриархом Кириллом."Действительно, это мы говорим про врачей, оправданно говорим об их героизме. Но в этом смысле те люди, которые напрямую работают с человеком, конечно, заслуживают особых слов благодарности за тот труд, который они осуществляют. Так что вам большое спасибо", - подчеркнул президент РФ, обращаясь к патриарху.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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