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Москвичам пообещали снежные выходные
Москвичам пообещали снежные выходные
Снега, гололедица, перепады температуры и давления прогнозируют синоптики в Москве и Подмосковье в ближайшие дни. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:57
2020-11-20T18:09
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снега, гололедица, перепады температуры и давления прогнозируют синоптики в Москве и Подмосковье в ближайшие дни."Под влиянием атмосферного фронта во второй половине дня 20 ноября и до 6.00 21 ноября в Московской области и Москве ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, усиление юго-западного ветра с порывами 11-16 м/с, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении Росгидромета.Как уточняют синоптики, фон атмосферного давления повышенный, 756 мм ртутного столба, что на 5-7 единиц выше нормы."Двадцать второго ноября сохранится облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем с приближением очередного циклона снова начнется небольшой снег", - отмечает ведомство.Синоптики уточняют, что температура ночью в Москве -4...-2°, по области -6...-1°. Днем температура повысится в Москве до слабой оттепели, по области до -4...1°. Но при южном ветре 5-10 м/с – днем местами с порывами до 17 м/с – на мокрых дорогах сформируется гололедица. Атмосферное давление понизится и ожидается в пределах нормы, 751 миллиметров."Двадцать третьего ноября ночью пройдет снег, температура в Москве -2...0°, по области -5...0°. Днем ожидаются небольшие осадки, температура в Москве повысится до 1...3°, по области -2...3°. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. В течение суток на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.Также отмечается, что атмосферное давление резко понизится и составит 740-742 миллиметра ртутного столба."Колебания температуры и атмосферного давления могут неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей", - предупреждает Росгидромет.
https://ria.ru/20201120/leopard-1585379474.html
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам пообещали снежные выходные

16:57 20.11.2020 (обновлено: 18:09 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снега, гололедица, перепады температуры и давления прогнозируют синоптики в Москве и Подмосковье в ближайшие дни.
"Под влиянием атмосферного фронта во второй половине дня 20 ноября и до 6.00 21 ноября в Московской области и Москве ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, усиление юго-западного ветра с порывами 11-16 м/с, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении Росгидромета.
Как уточняют синоптики, фон атмосферного давления повышенный, 756 мм ртутного столба, что на 5-7 единиц выше нормы.
"Двадцать второго ноября сохранится облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем с приближением очередного циклона снова начнется небольшой снег", - отмечает ведомство.
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Синоптики уточняют, что температура ночью в Москве -4...-2°, по области -6...-1°. Днем температура повысится в Москве до слабой оттепели, по области до -4...1°. Но при южном ветре 5-10 м/с – днем местами с порывами до 17 м/с – на мокрых дорогах сформируется гололедица. Атмосферное давление понизится и ожидается в пределах нормы, 751 миллиметров.
"Двадцать третьего ноября ночью пройдет снег, температура в Москве -2...0°, по области -5...0°. Днем ожидаются небольшие осадки, температура в Москве повысится до 1...3°, по области -2...3°. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. В течение суток на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что атмосферное давление резко понизится и составит 740-742 миллиметра ртутного столба.
"Колебания температуры и атмосферного давления могут неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей", - предупреждает Росгидромет.
Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

Прохожие возле ГУМа в Москве
1 из 12

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 12

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

Прохожие на Красной площади в Москве
3 из 12

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

Прохожие на одной из улиц в Москве
4 из 12

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

Сотрудники туристической полиции на одной из улиц в Москве
5 из 12

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

Прохожие на Красной площади в Москве
6 из 12

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

Мужчина убирает снег у Могилы Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля
7 из 12

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

Прохожие во время снегопада на Красной площади в Москве
8 из 12

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

Прохожие на одной из улиц в Москве
9 из 12

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади в Москве
10 из 12

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прохожие на Красной площади.

Прохожие на Красной площади в Москве
11 из 12

Прохожие на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Уборочная машина на Васильевском спуске.

Уборочная машина на Васильевском спуске в Москве
12 из 12

Уборочная машина на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 12

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Прохожие на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Уборочная машина на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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