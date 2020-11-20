https://ria.ru/20201120/sneg-1585558769.html

Москвичам пообещали снежные выходные

Москвичам пообещали снежные выходные

Снега, гололедица, перепады температуры и давления прогнозируют синоптики в Москве и Подмосковье в ближайшие дни. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:57

2020-11-20T16:57

2020-11-20T18:09

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Снега, гололедица, перепады температуры и давления прогнозируют синоптики в Москве и Подмосковье в ближайшие дни."Под влиянием атмосферного фронта во второй половине дня 20 ноября и до 6.00 21 ноября в Московской области и Москве ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, усиление юго-западного ветра с порывами 11-16 м/с, гололедица, местами сильная", - говорится в сообщении Росгидромета.Как уточняют синоптики, фон атмосферного давления повышенный, 756 мм ртутного столба, что на 5-7 единиц выше нормы."Двадцать второго ноября сохранится облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем с приближением очередного циклона снова начнется небольшой снег", - отмечает ведомство.Синоптики уточняют, что температура ночью в Москве -4...-2°, по области -6...-1°. Днем температура повысится в Москве до слабой оттепели, по области до -4...1°. Но при южном ветре 5-10 м/с – днем местами с порывами до 17 м/с – на мокрых дорогах сформируется гололедица. Атмосферное давление понизится и ожидается в пределах нормы, 751 миллиметров."Двадцать третьего ноября ночью пройдет снег, температура в Москве -2...0°, по области -5...0°. Днем ожидаются небольшие осадки, температура в Москве повысится до 1...3°, по области -2...3°. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. В течение суток на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.Также отмечается, что атмосферное давление резко понизится и составит 740-742 миллиметра ртутного столба."Колебания температуры и атмосферного давления могут неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей", - предупреждает Росгидромет.

https://ria.ru/20201120/leopard-1585379474.html

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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, московская область (подмосковье), общество