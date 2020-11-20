https://ria.ru/20201120/smartfon-1585447004.html

Эксперт рассказал о преимуществах использования темной темы в смартфоне

Эксперт рассказал о преимуществах использования темной темы в смартфоне

Изменение темы смартфона со светлой на темную приводит не только к визуальным, но и к функциональным изменениям, рассказала в интервью радио Sputnik главный... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T04:25

2020-11-20T04:25

2020-11-20T04:35

людмила мурзина

смартфоны

технологии

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Изменение темы смартфона со светлой на темную приводит не только к визуальным, но и к функциональным изменениям, рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.Многие в последнее время предпочитают переводить свои смартфоны со светлой цветовой гаммы на темную, то есть на темный фон экрана со светлыми буквами. Но оказывается, при этом происходят не только видимые изменения. Снижая яркость экрана, вы существенно экономите заряд батареи, пояснила Людмила Мурзина. Но не нужно думать, что темная тема или режим защиты глаз, когда гаджет немного меняет цветовой баланс и убирает синий цвет, делают использование телефона совершенно безопасным для глаз, предупредила главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru. "С темной темой или с режимом защиты глаз все равно будет большая нагрузка на зрение. Опять же тут многое зависит от экрана самого смартфона, планшета или другого устройства. Если это хороший и качественный экран, то он будет меньше портить глаза, если это не самый качественный экран, то никакая темная тема тут не поможет", – заключила Людмила Мурзина.

https://ria.ru/20201115/vyklyuchenie-1584670396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила мурзина, смартфоны, технологии