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Эксперт рассказал о преимуществах использования темной темы в смартфоне
Эксперт рассказал о преимуществах использования темной темы в смартфоне
Изменение темы смартфона со светлой на темную приводит не только к визуальным, но и к функциональным изменениям, рассказала в интервью радио Sputnik главный... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T04:25
2020-11-20T04:35
людмила мурзина
смартфоны
технологии
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Изменение темы смартфона со светлой на темную приводит не только к визуальным, но и к функциональным изменениям, рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.Многие в последнее время предпочитают переводить свои смартфоны со светлой цветовой гаммы на темную, то есть на темный фон экрана со светлыми буквами. Но оказывается, при этом происходят не только видимые изменения. Снижая яркость экрана, вы существенно экономите заряд батареи, пояснила Людмила Мурзина. Но не нужно думать, что темная тема или режим защиты глаз, когда гаджет немного меняет цветовой баланс и убирает синий цвет, делают использование телефона совершенно безопасным для глаз, предупредила главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru. "С темной темой или с режимом защиты глаз все равно будет большая нагрузка на зрение. Опять же тут многое зависит от экрана самого смартфона, планшета или другого устройства. Если это хороший и качественный экран, то он будет меньше портить глаза, если это не самый качественный экран, то никакая темная тема тут не поможет", – заключила Людмила Мурзина.
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людмила мурзина, смартфоны, технологии

Эксперт рассказал о преимуществах использования темной темы в смартфоне

04:25 20.11.2020 (обновлено: 04:35 20.11.2020)
 
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : Pixabay License/Pexels
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Изменение темы смартфона со светлой на темную приводит не только к визуальным, но и к функциональным изменениям, рассказала в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.
Многие в последнее время предпочитают переводить свои смартфоны со светлой цветовой гаммы на темную, то есть на темный фон экрана со светлыми буквами. Но оказывается, при этом происходят не только видимые изменения. Снижая яркость экрана, вы существенно экономите заряд батареи, пояснила Людмила Мурзина.
"Темная тема больше предназначена для защиты аккумулятора. Она меньше его разряжает, поскольку меньше яркость у телефона. Плюс это банально удобно в темноте. Это совершенно безобидная функция. От нее телефон чуть меньше разряжается", – уточнила Людмила Мурзина в интервью радио Sputnik.
Но не нужно думать, что темная тема или режим защиты глаз, когда гаджет немного меняет цветовой баланс и убирает синий цвет, делают использование телефона совершенно безопасным для глаз, предупредила главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru.
"С темной темой или с режимом защиты глаз все равно будет большая нагрузка на зрение. Опять же тут многое зависит от экрана самого смартфона, планшета или другого устройства. Если это хороший и качественный экран, то он будет меньше портить глаза, если это не самый качественный экран, то никакая темная тема тут не поможет", – заключила Людмила Мурзина.
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Людмила МурзинаСмартфоныТехнологии
 
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