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Die Welt предрекла "решающую схватку" за "Северный поток — 2"
Die Welt предрекла "решающую схватку" за "Северный поток — 2"
Германия пыталась "задобрить" США в вопросе строительства трубопровода "Северный поток — 2", начав строить терминалы для американского сжиженного природного... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T04:51
2020-11-20T12:07
россия
северный поток — 2
джо байден
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Германия пыталась "задобрить" США в вопросе строительства трубопровода "Северный поток — 2", начав строить терминалы для американского сжиженного природного газа (СПГ), однако сейчас эти работы застопорились, в связи с чем грядет "решающая схватка" за российский газопровод, пишет немецкая газета Die Welt.Берлин надеется на улучшение трансатлантических отношений при Джо Байдене, однако он противник проекта, напоминает издание. Сейчас американский сенат обсуждает новые санкции, которые направлены на страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами при завершении строительства газопровода. "До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придется дать четкий и ясный ответ. Так что решающая схватка США и Германии за "Северный поток — 2" все ближе", — пишет автор материала.Кроме того, в начале ноября, незадолго до начала обсуждения новых ограничений в конгрессе США, компания, ответственная за строительство терминала для американского СПГ в немецком порту Вильгельмсхафен, отказалась от участия в проекте, отмечает газета. При этом остается неизвестным, удастся ли найти замену в другом порту."Так что теперь федеральное правительство рискует непосредственно столкнуться с угрозой санкций, которые оно стремилось предотвратить. В ближайшее время у него не будет ничего, что можно было бы предложить США, чтобы те отказались от воплощения в жизнь своих намерений", — заключает Die Welt.Газопровод "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20201119/gazoprovod-1585422114.html
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россия, северный поток — 2, джо байден, германия, сша, в мире

Die Welt предрекла "решающую схватку" за "Северный поток — 2"

04:51 20.11.2020 (обновлено: 12:07 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Германия пыталась "задобрить" США в вопросе строительства трубопровода "Северный поток — 2", начав строить терминалы для американского сжиженного природного газа (СПГ), однако сейчас эти работы застопорились, в связи с чем грядет "решающая схватка" за российский газопровод, пишет немецкая газета Die Welt.
Берлин надеется на улучшение трансатлантических отношений при Джо Байдене, однако он противник проекта, напоминает издание. Сейчас американский сенат обсуждает новые санкции, которые направлены на страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами при завершении строительства газопровода.
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"До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придется дать четкий и ясный ответ. Так что решающая схватка США и Германии за "Северный поток — 2" все ближе", — пишет автор материала.
Кроме того, в начале ноября, незадолго до начала обсуждения новых ограничений в конгрессе США, компания, ответственная за строительство терминала для американского СПГ в немецком порту Вильгельмсхафен, отказалась от участия в проекте, отмечает газета. При этом остается неизвестным, удастся ли найти замену в другом порту.
"Так что теперь федеральное правительство рискует непосредственно столкнуться с угрозой санкций, которые оно стремилось предотвратить. В ближайшее время у него не будет ничего, что можно было бы предложить США, чтобы те отказались от воплощения в жизнь своих намерений", — заключает Die Welt.

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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13 ноября, 15:50
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РоссияСеверный поток — 2Джо БайденГерманияСШАВ мире
 
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