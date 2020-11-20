https://ria.ru/20201120/shtukaturka-1585514747.html

В Архангельске на школьников во время урока упал кусок штукатурки

В Архангельске на школьников во время урока упал кусок штукатурки

Два десятиклассника школы №22 Архангельска, где идет ремонт кровли, получили нетяжелые травмы, когда на них во время урока обрушился с потолка кусок штукатурки, РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:03

2020-11-20T14:03

2020-11-20T17:48

архангельск

происшествия

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МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Два десятиклассника школы №22 Архангельска, где идет ремонт кровли, получили нетяжелые травмы, когда на них во время урока обрушился с потолка кусок штукатурки, сообщила РИА Новости директор школы Ольга Уткина.Она добавила, что в данное время в школе идет ремонт кровли. Класс, в котором обрушилась штукатурка, находится на последнем этаже. Сама школа – 1936 года постройки, и значительная часть кровли требовала ремонта. Работы в школы начали 2 октября."Не могу сказать, спровоцировал ли ремонт это обрушение, это установят эксперты", - добавила Уткина.

https://ria.ru/20200917/obrushenie-1577365249.html

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельск, происшествия