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В Архангельске на школьников во время урока упал кусок штукатурки
В Архангельске на школьников во время урока упал кусок штукатурки
Два десятиклассника школы №22 Архангельска, где идет ремонт кровли, получили нетяжелые травмы, когда на них во время урока обрушился с потолка кусок штукатурки, РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:03
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архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Два десятиклассника школы №22 Архангельска, где идет ремонт кровли, получили нетяжелые травмы, когда на них во время урока обрушился с потолка кусок штукатурки, сообщила РИА Новости директор школы Ольга Уткина.Она добавила, что в данное время в школе идет ремонт кровли. Класс, в котором обрушилась штукатурка, находится на последнем этаже. Сама школа – 1936 года постройки, и значительная часть кровли требовала ремонта. Работы в школы начали 2 октября."Не могу сказать, спровоцировал ли ремонт это обрушение, это установят эксперты", - добавила Уткина.
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архангельск, происшествия

В Архангельске на школьников во время урока упал кусок штукатурки

14:03 20.11.2020 (обновлено: 17:48 20.11.2020)
 
© Фото : СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округуШкола города Архангельска, где во время урока на учащегося обрушилась часть потолка
Школа города Архангельска, где во время урока на учащегося обрушилась часть потолка - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
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МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Два десятиклассника школы №22 Архангельска, где идет ремонт кровли, получили нетяжелые травмы, когда на них во время урока обрушился с потолка кусок штукатурки, сообщила РИА Новости директор школы Ольга Уткина.
"Во время урока в десятом классе с потолка упал кусок штукатурки – одному мальчику попал по голове, девочке, сидевшей с ним за одной партой, - на плечо. Я приняла решение с согласия родителей отвезти детей в травматологическое отделение детской больницы. Им провели необходимые обследования, томографию, снимки. Как сказал врач, изменения здоровья у детей от этой травмы нет", - отметила директор школы.
Она добавила, что в данное время в школе идет ремонт кровли. Класс, в котором обрушилась штукатурка, находится на последнем этаже. Сама школа – 1936 года постройки, и значительная часть кровли требовала ремонта. Работы в школы начали 2 октября.
"Не могу сказать, спровоцировал ли ремонт это обрушение, это установят эксперты", - добавила Уткина.
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