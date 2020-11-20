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Умер артист Большого театра и педагог Ярослав Сех

Умер артист Большого театра и педагог Ярослав Сех

Заслуженный артист РСФСР, танцовщик Большого театра и педагог Ярослав Сех скончался на 91-м году жизни, сообщается на сайте ГАБТа. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:10

2020-11-20T16:10

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культура

большой театр

рсфср

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР, танцовщик Большого театра и педагог Ярослав Сех скончался на 91-м году жизни, сообщается на сайте ГАБТа.Прощание с артистом состоится 21 ноября в 12.30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Похоронят артиста на Николо-Хованском кладбище.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой театр, рсфср, общество