https://ria.ru/20201120/sandu-1585606269.html

В Госдуме прокомментировали слова Санду о Крыме

В Госдуме прокомментировали слова Санду о Крыме

Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что позиция избранного президента Молдавии Майи Санду по статусу Крыма – это "личное мнение очередного скандального... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T20:21

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2020-11-20T20:21

майя санду

руслан бальбек

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что позиция избранного президента Молдавии Майи Санду по статусу Крыма – это "личное мнение очередного скандального президента на постсоветском пространстве".Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что считает Крым территорией Украины. Санду отметила, что жители страны придерживаются различных позиций по этому вопросу, однако ее мнение остается неизменным. Также она выразила мнение, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Санду заявила, что молдавские власти даже не могут попасть в Приднестровье. Помимо этого, избранный президент Молдавии сказала, что у Тирасполя нет долга перед "Газпромом", и заявила, что не рассматривает сценарий федерализации.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201120/krym-1585449280.html

https://ria.ru/20201119/krym-1585326380.html

республика крым

севастополь

украина

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майя санду, руслан бальбек, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире