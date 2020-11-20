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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201120/remont-1585470674.html
До 2022 года в сельских школах КЧР отремонтируют 30 спортзалов
До 2022 года в сельских школах КЧР отремонтируют 30 спортзалов
В Карачаево-Черкесии до 2022 года в сельских школах КЧР отремонтируют 30 спортзалов, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:47
2020-11-20T10:47
карачаево-черкесская республика
ремонт
школа
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ЧЕРКЕССК, 20 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до 2022 года в сельских школах КЧР отремонтируют 30 спортзалов, сообщает пресс-служба главы региона.В 2020 году в десяти сельских школах Карачаево-Черкесии завершился капитальный ремонт спортивных залов в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Всего до 2022 года в рамках нацпроекта будут отремонтированы еще 30 спортзалов в сельской местности.За последние пять лет в Карачаево-Черкесии капитально отремонтировали 79 спортивных залах в сельских школах.В пресс-службе отметили, что целямиреализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" является создание современных условий для занятий физкультурой и спортом, привлечение учащихся к регулярным занятиям физкультурой и спортом во внеурочное время и предоставлениевозможности заниматься физкультурой и спортом взрослому населению. -0-
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ремонт, школа

До 2022 года в сельских школах КЧР отремонтируют 30 спортзалов

10:47 20.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев / Перейти в фотобанкСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Дмитриев
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Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 20 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до 2022 года в сельских школах КЧР отремонтируют 30 спортзалов, сообщает пресс-служба главы региона.
В 2020 году в десяти сельских школах Карачаево-Черкесии завершился капитальный ремонт спортивных залов в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Всего до 2022 года в рамках нацпроекта будут отремонтированы еще 30 спортзалов в сельской местности.
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 12:58Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР школы перешли на новый формат работы
За последние пять лет в Карачаево-Черкесии капитально отремонтировали 79 спортивных залах в сельских школах.
В пресс-службе отметили, что целямиреализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" является создание современных условий для занятий физкультурой и спортом, привлечение учащихся к регулярным занятиям физкультурой и спортом во внеурочное время и предоставлениевозможности заниматься физкультурой и спортом взрослому населению. -0-
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРемонтШкола
 
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