https://ria.ru/20201120/remont-1585470674.html

До 2022 года в сельских школах КЧР отремонтируют 30 спортзалов

До 2022 года в сельских школах КЧР отремонтируют 30 спортзалов

В Карачаево-Черкесии до 2022 года в сельских школах КЧР отремонтируют 30 спортзалов, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:47

2020-11-20T10:47

2020-11-20T10:47

карачаево-черкесская республика

ремонт

школа

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ЧЕРКЕССК, 20 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии до 2022 года в сельских школах КЧР отремонтируют 30 спортзалов, сообщает пресс-служба главы региона.В 2020 году в десяти сельских школах Карачаево-Черкесии завершился капитальный ремонт спортивных залов в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Всего до 2022 года в рамках нацпроекта будут отремонтированы еще 30 спортзалов в сельской местности.За последние пять лет в Карачаево-Черкесии капитально отремонтировали 79 спортивных залах в сельских школах.В пресс-службе отметили, что целямиреализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" является создание современных условий для занятий физкультурой и спортом, привлечение учащихся к регулярным занятиям физкультурой и спортом во внеурочное время и предоставлениевозможности заниматься физкультурой и спортом взрослому населению. -0-

https://ria.ru/20201116/shkoly-1584818629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт, школа