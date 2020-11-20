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В Москве произошел пожар в здании главного управления Росгвардии
В Москве произошел пожар в здании главного управления Росгвардии
Небольшое возгорание произошло в здании главного управления Росгвардии на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:13
2020-11-20T16:13
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Небольшое возгорание произошло в здании главного управления Росгвардии на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Сообщалось, что в аппаратной комнате на верхнем этаже пятиэтажного здания Росгвардии на улице Твардовского произошло возгорание. Порядка 50 человек эвакуировались."Пожар потушили, горело 30 квадратных метров", - заявил собеседник агентства."В одном из технических помещений главного управления Росгвардии по городу Москве произошло задымление, которое локализовано оперативно прибывшими пожарными расчетами МЧС. Пострадавших нет. Устанавливаются причины задымления", - рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.Как добавил представитель экстренных служб столицы, эвакуация оказалась более масштабной. "Около 100 сотрудников были выведены из здания", - сказал собеседник агентства.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве произошел пожар в здании главного управления Росгвардии

16:13 20.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Небольшое возгорание произошло в здании главного управления Росгвардии на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Сообщалось, что в аппаратной комнате на верхнем этаже пятиэтажного здания Росгвардии на улице Твардовского произошло возгорание. Порядка 50 человек эвакуировались.
"Пожар потушили, горело 30 квадратных метров", - заявил собеседник агентства.
"В одном из технических помещений главного управления Росгвардии по городу Москве произошло задымление, которое локализовано оперативно прибывшими пожарными расчетами МЧС. Пострадавших нет. Устанавливаются причины задымления", - рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
Как добавил представитель экстренных служб столицы, эвакуация оказалась более масштабной. "Около 100 сотрудников были выведены из здания", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 06:25
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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