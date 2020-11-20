https://ria.ru/20201120/pozhar-1585549255.html

В Москве произошел пожар в здании главного управления Росгвардии

В Москве произошел пожар в здании главного управления Росгвардии

Небольшое возгорание произошло в здании главного управления Росгвардии на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:13

2020-11-20T16:13

2020-11-20T16:13

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Небольшое возгорание произошло в здании главного управления Росгвардии на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Сообщалось, что в аппаратной комнате на верхнем этаже пятиэтажного здания Росгвардии на улице Твардовского произошло возгорание. Порядка 50 человек эвакуировались."Пожар потушили, горело 30 квадратных метров", - заявил собеседник агентства."В одном из технических помещений главного управления Росгвардии по городу Москве произошло задымление, которое локализовано оперативно прибывшими пожарными расчетами МЧС. Пострадавших нет. Устанавливаются причины задымления", - рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.Как добавил представитель экстренных служб столицы, эвакуация оказалась более масштабной. "Около 100 сотрудников были выведены из здания", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201119/pozhar-1585279884.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия