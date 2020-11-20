https://ria.ru/20201120/poiski-1585499515.html

Волонтеры рассказали, как искали пропавшего под Владимиром мальчика

Волонтеры рассказали, как искали пропавшего под Владимиром мальчика

Более 10 тысяч километров исследовали пешие группы поискового отряда "Лиза Алерт" в ходе поисков 7-летнего Савелия, которые продолжались более полутора месяцев, РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:53

2020-11-20T12:53

2020-11-20T13:27

владимирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585473240_0:0:1054:593_1400x0_80_0_0_04c4f8141e4ca52236f157ef9d76d883.jpg

БРЯНСК, 20 ноя – РИА Новости. Более 10 тысяч километров исследовали пешие группы поискового отряда "Лиза Алерт" в ходе поисков 7-летнего Савелия, которые продолжались более полутора месяцев, сообщает отряд.Поиск мальчика во Владимирской области продолжался с 28 сентября 2020 года. По данным СУСК РФ по региону, мальчик возвращался с учебы, вышел из школьного автобуса, но домой не вернулся. Следователи возбудили дело об убийстве малолетнего."Практически два месяца поисковые отряды, службы, местные жители и родственники искали маленького Савелия: в поиске приняло участие более 2800 человек. Каждый из них прилагал максимальные усилия и продолжал верить, что ребёнок вернётся домой. По задачам отряда "Лиза Алерт" пешими группами пройдено более 10 тысяч километров. Всего отснято и проверено при помощи специальной нейросети, а также добровольцами около 44 тысяч снимков, а площадь отсмотренной территории составляет более 24,7 квадратных километров", - говорится в сообщении.В четверг Савелий был найден живым и передан родителям.

https://ria.ru/20201120/pokhititel-1585488425.html

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания мужчины, похитившего ребенка во Владимирской области По данным следствия, 28 сентября 2020 года мужчина 1994 года рождения на автомобиле прибыл в деревню Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребёнка в автомобиль и отвёз его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России. 2020-11-20T12:53 true PT0M33S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, происшествия