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Волонтеры рассказали, как искали пропавшего под Владимиром мальчика
Волонтеры рассказали, как искали пропавшего под Владимиром мальчика
Более 10 тысяч километров исследовали пешие группы поискового отряда "Лиза Алерт" в ходе поисков 7-летнего Савелия, которые продолжались более полутора месяцев, РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:53
2020-11-20T12:53
2020-11-20T13:27
владимирская область
происшествия
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БРЯНСК, 20 ноя – РИА Новости. Более 10 тысяч километров исследовали пешие группы поискового отряда "Лиза Алерт" в ходе поисков 7-летнего Савелия, которые продолжались более полутора месяцев, сообщает отряд.Поиск мальчика во Владимирской области продолжался с 28 сентября 2020 года. По данным СУСК РФ по региону, мальчик возвращался с учебы, вышел из школьного автобуса, но домой не вернулся. Следователи возбудили дело об убийстве малолетнего."Практически два месяца поисковые отряды, службы, местные жители и родственники искали маленького Савелия: в поиске приняло участие более 2800 человек. Каждый из них прилагал максимальные усилия и продолжал верить, что ребёнок вернётся домой. По задачам отряда "Лиза Алерт" пешими группами пройдено более 10 тысяч километров. Всего отснято и проверено при помощи специальной нейросети, а также добровольцами около 44 тысяч снимков, а площадь отсмотренной территории составляет более 24,7 квадратных километров", - говорится в сообщении.В четверг Савелий был найден живым и передан родителям.
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владимирская область
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Кадры задержания мужчины, похитившего ребенка во Владимирской области
По данным следствия, 28 сентября 2020 года мужчина 1994 года рождения на автомобиле прибыл в деревню Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребёнка в автомобиль и отвёз его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения.
В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России.
2020-11-20T12:53
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владимирская область, происшествия
БРЯНСК, 20 ноя – РИА Новости. Более 10 тысяч километров исследовали пешие группы поискового отряда "Лиза Алерт" в ходе поисков 7-летнего Савелия, которые продолжались более полутора месяцев, сообщает отряд.
Поиск мальчика во Владимирской области
продолжался с 28 сентября 2020 года. По данным СУСК РФ по региону, мальчик возвращался с учебы, вышел из школьного автобуса, но домой не вернулся. Следователи возбудили дело об убийстве малолетнего.
"Практически два месяца поисковые отряды, службы, местные жители и родственники искали маленького Савелия: в поиске приняло участие более 2800 человек. Каждый из них прилагал максимальные усилия и продолжал верить, что ребёнок вернётся домой. По задачам отряда "Лиза Алерт" пешими группами пройдено более 10 тысяч километров. Всего отснято и проверено при помощи специальной нейросети, а также добровольцами около 44 тысяч снимков, а площадь отсмотренной территории составляет более 24,7 квадратных километров", - говорится в сообщении.
В четверг Савелий был найден живым и передан родителям.