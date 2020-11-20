Елена Писарева переизбрана главой Парламентской Ассоциации Северо-Запада
© Фото : Информационный отдел аппарата Новгородской областной ДумыЕлена Писарева переизбрана главой Парламентской Ассоциации Северо-Запада
© Фото : Информационный отдел аппарата Новгородской областной Думы
НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России единогласно переизбрана председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Кандидатуру Писаревой в четверг поддержали представители всех делегаций 11 субъектов Северо-Запада России на 58-й конференции ПАЗСР, которая впервые прошла в формате видеоконференцсвязи.
Писарева впервые возглавила Ассоциацию сроком на один год в ноябре 2019 года.
Заместителями председателя ПАСЗР стали председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко и глава Псковского областного Собрания Александр Котов.
"Формат рассмотрения законодательных инициатив всеми субъектами Северо-Запада в полной мере доказал свою состоятельность и эффективность. Работа по анализу законотворческого опыта регионов и практики применения законов, несомненно, будет продолжена. Одна из приоритетных задач - продвижение наших совместных инициатив по внесению изменений в федеральное законодательство", - привели в пресс-службе комментарий Писаревой.
ПАСЗР была образована 17 ноября 1994 года. Членами Ассоциации являются законодательные (представительные) органы государственной власти 11 субъектов Северо-Западного региона РФ. В числе основных целей консультативно-совещательного органа - выработка согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных реформ, а также укрепление диалога между парламентами и парламентариями Российской Федерации, расширение связей с парламентариями других стран.