Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/pisareva-1585536093.html
Елена Писарева переизбрана главой Парламентской Ассоциации Северо-Запада
Елена Писарева переизбрана главой Парламентской Ассоциации Северо-Запада
Председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России единогласно переизбрана председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева, сообщает... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:18
2020-11-20T15:18
сзфо
новгородская областная дума
новгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585535239_0:52:1253:757_1400x0_80_0_0_e51239a32b5e73a3f3a1c0d8840f99d5.jpg
НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России единогласно переизбрана председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева, сообщает пресс-служба регионального парламента.Кандидатуру Писаревой в четверг поддержали представители всех делегаций 11 субъектов Северо-Запада России на 58-й конференции ПАЗСР, которая впервые прошла в формате видеоконференцсвязи.Писарева впервые возглавила Ассоциацию сроком на один год в ноябре 2019 года.Заместителями председателя ПАСЗР стали председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко и глава Псковского областного Собрания Александр Котов."Формат рассмотрения законодательных инициатив всеми субъектами Северо-Запада в полной мере доказал свою состоятельность и эффективность. Работа по анализу законотворческого опыта регионов и практики применения законов, несомненно, будет продолжена. Одна из приоритетных задач - продвижение наших совместных инициатив по внесению изменений в федеральное законодательство", - привели в пресс-службе комментарий Писаревой.ПАСЗР была образована 17 ноября 1994 года. Членами Ассоциации являются законодательные (представительные) органы государственной власти 11 субъектов Северо-Западного региона РФ. В числе основных целей консультативно-совещательного органа - выработка согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных реформ, а также укрепление диалога между парламентами и парламентариями Российской Федерации, расширение связей с парламентариями других стран.
https://ria.ru/20201119/otsrochka-1585411347.html
сзфо
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585535239_140:0:1253:835_1400x0_80_0_0_56dae5dcc249fb050ccfcd9f783ab2df.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сзфо, новгородская областная дума, новгородская область

Елена Писарева переизбрана главой Парламентской Ассоциации Северо-Запада

15:18 20.11.2020
 
© Фото : Информационный отдел аппарата Новгородской областной ДумыЕлена Писарева переизбрана главой Парламентской Ассоциации Северо-Запада
Елена Писарева переизбрана главой Парламентской Ассоциации Северо-Запада - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : Информационный отдел аппарата Новгородской областной Думы
Читать ria.ru в
НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России единогласно переизбрана председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Кандидатуру Писаревой в четверг поддержали представители всех делегаций 11 субъектов Северо-Запада России на 58-й конференции ПАЗСР, которая впервые прошла в формате видеоконференцсвязи.
Писарева впервые возглавила Ассоциацию сроком на один год в ноябре 2019 года.
Заместителями председателя ПАСЗР стали председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко и глава Псковского областного Собрания Александр Котов.
"Формат рассмотрения законодательных инициатив всеми субъектами Северо-Запада в полной мере доказал свою состоятельность и эффективность. Работа по анализу законотворческого опыта регионов и практики применения законов, несомненно, будет продолжена. Одна из приоритетных задач - продвижение наших совместных инициатив по внесению изменений в федеральное законодательство", - привели в пресс-службе комментарий Писаревой.
ПАСЗР была образована 17 ноября 1994 года. Членами Ассоциации являются законодательные (представительные) органы государственной власти 11 субъектов Северо-Западного региона РФ. В числе основных целей консультативно-совещательного органа - выработка согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных реформ, а также укрепление диалога между парламентами и парламентариями Российской Федерации, расширение связей с парламентариями других стран.
Машинный зал районной тепловой станции - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 18:35Архангельская область
ПАЗСР поддержала просьбу об отсрочке перехода к закрытым теплосистемам
 
СЗФОНовгородская областная ДумаНовгородская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
Лента новостейМолния