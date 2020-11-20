Россия не пытается распространять свои законы на других, заявил Песков
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия в отличие от США не предпринимает попыток распространять свое законодательство на другие страны, но российское внешнеполитическое ведомство самым активным образом реагирует на любые проявления, "которые можно назвать кощунственными в адрес памяти о Великой Отечественной войне".
"Если речь о цифровом или ином присутствии на территории РФ, то, конечно, касается, если речь идет о каких-то проявлениях только в других странах, то вы знаете, что мы сами, например, критикуем США за различные трансграничные попытки распространения своего законодательства, а сами этим не занимаемся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, касается ли развитие сотрудничества РФ с другими странами в мемориальной части привлечения к ответственности граждан других стран за осквернение памяти погибших на войне.
Он добавил, что МИД РФ самым активным образом реагирует на любые проявления, "которые можно назвать кощунственными в адрес памяти о Великой Отечественной войне".