https://ria.ru/20201120/peskov-1585503018.html

Россия не пытается распространять свои законы на других, заявил Песков

Россия не пытается распространять свои законы на других, заявил Песков

Россия в отличие от США не предпринимает попыток распространять свое законодательство на другие страны, но российское внешнеполитическое ведомство самым... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:07

2020-11-20T13:07

2020-11-20T13:07

россия

дмитрий песков

сша

в мире

политика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия в отличие от США не предпринимает попыток распространять свое законодательство на другие страны, но российское внешнеполитическое ведомство самым активным образом реагирует на любые проявления, "которые можно назвать кощунственными в адрес памяти о Великой Отечественной войне".Он добавил, что МИД РФ самым активным образом реагирует на любые проявления, "которые можно назвать кощунственными в адрес памяти о Великой Отечественной войне".

https://ria.ru/20201120/voyna-1585485512.html

россия

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россия, дмитрий песков, сша, в мире, политика