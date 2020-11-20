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Россия не пытается распространять свои законы на других, заявил Песков
Россия не пытается распространять свои законы на других, заявил Песков
Россия в отличие от США не предпринимает попыток распространять свое законодательство на другие страны, но российское внешнеполитическое ведомство самым... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:07
2020-11-20T13:07
россия
дмитрий песков
сша
в мире
политика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия в отличие от США не предпринимает попыток распространять свое законодательство на другие страны, но российское внешнеполитическое ведомство самым активным образом реагирует на любые проявления, "которые можно назвать кощунственными в адрес памяти о Великой Отечественной войне".Он добавил, что МИД РФ самым активным образом реагирует на любые проявления, "которые можно назвать кощунственными в адрес памяти о Великой Отечественной войне".
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россия, дмитрий песков, сша, в мире, политика

Россия не пытается распространять свои законы на других, заявил Песков

13:07 20.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия в отличие от США не предпринимает попыток распространять свое законодательство на другие страны, но российское внешнеполитическое ведомство самым активным образом реагирует на любые проявления, "которые можно назвать кощунственными в адрес памяти о Великой Отечественной войне".

"Если речь о цифровом или ином присутствии на территории РФ, то, конечно, касается, если речь идет о каких-то проявлениях только в других странах, то вы знаете, что мы сами, например, критикуем США за различные трансграничные попытки распространения своего законодательства, а сами этим не занимаемся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, касается ли развитие сотрудничества РФ с другими странами в мемориальной части привлечения к ответственности граждан других стран за осквернение памяти погибших на войне.

Он добавил, что МИД РФ самым активным образом реагирует на любые проявления, "которые можно назвать кощунственными в адрес памяти о Великой Отечественной войне".
Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к участникам Международного научно-практического форума Уроки Нюрнберга - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
11:52
Путин отметил важность рассекречивания архивов о Второй мировой войне
 
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