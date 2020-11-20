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Сенатор раскритиковала идею выплачивать пенсии из бюджета
Сенатор раскритиковала идею выплачивать пенсии из бюджета
Пенсионная система России сбалансирована, отказываться от нее было бы ошибкой, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:55
2020-11-20T15:55
елена бибикова
сергей миронов
совет федерации рф
справедливая россия
общество
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Пенсионная система России сбалансирована, отказываться от нее было бы ошибкой, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал вернуться к выплатам пенсий из бюджета и провести "масштабную ревизию" всей пенсионной системы.Сенатор напомнила, что гарантии по социальным, пенсионным выплатам, их индексации прописаны в конституции. Бибикова также уточнила, что из 8 триллионов рублей, направляемых ежегодно на выплату пенсий, 3 триллиона – это трансферты из федерального бюджета."Предложение вернуться к пенсионным выплатам из бюджета противоречит страховым принципам", - сказала сенатор, добавив, что подобная страховая система действует во многих странах мира."Работа Пенсионного фонда требует совершенствования, но не через разрушение, а через улучшение. Надо, чтобы государство развивало эту систему, а не губило", - считает Бибикова.Она также отметила, что "пусть высказывание (о провале пенсионной системы - ред.) останется на совести тех, кто так говорит".
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елена бибикова, сергей миронов, совет федерации рф, справедливая россия, общество

Сенатор раскритиковала идею выплачивать пенсии из бюджета

15:55 20.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на стенде радио Sputnik на площадке III Форума социальных инноваций регионов в Москве. 20 июня 2019
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на стенде радио Sputnik на площадке III Форума социальных инноваций регионов в Москве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Пенсионная система России сбалансирована, отказываться от нее было бы ошибкой, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал вернуться к выплатам пенсий из бюджета и провести "масштабную ревизию" всей пенсионной системы.
"Страшной можно назвать ситуацию, когда пенсии не выплачиваются вовремя, не индексируются. Страха (здесь – ред.) никакого не вижу. Пенсионная система сбалансирована, основана на принципах пенсионного страхования. Отказываться от нее было бы большой ошибкой", - заявила Бибикова в эфире телеканала "Вместе-РФ".
Сенатор напомнила, что гарантии по социальным, пенсионным выплатам, их индексации прописаны в конституции. Бибикова также уточнила, что из 8 триллионов рублей, направляемых ежегодно на выплату пенсий, 3 триллиона – это трансферты из федерального бюджета.
"Предложение вернуться к пенсионным выплатам из бюджета противоречит страховым принципам", - сказала сенатор, добавив, что подобная страховая система действует во многих странах мира.
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"Работа Пенсионного фонда требует совершенствования, но не через разрушение, а через улучшение. Надо, чтобы государство развивало эту систему, а не губило", - считает Бибикова.
Она также отметила, что "пусть высказывание (о провале пенсионной системы - ред.) останется на совести тех, кто так говорит".
 
Елена БибиковаСергей МироновСовет Федерации РФСправедливая РоссияОбщество
 
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