https://ria.ru/20201120/pensiya-1585544140.html

Сенатор раскритиковала идею выплачивать пенсии из бюджета

Сенатор раскритиковала идею выплачивать пенсии из бюджета

Пенсионная система России сбалансирована, отказываться от нее было бы ошибкой, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:55

2020-11-20T15:55

2020-11-20T15:55

елена бибикова

сергей миронов

совет федерации рф

справедливая россия

общество

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Пенсионная система России сбалансирована, отказываться от нее было бы ошибкой, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал вернуться к выплатам пенсий из бюджета и провести "масштабную ревизию" всей пенсионной системы.Сенатор напомнила, что гарантии по социальным, пенсионным выплатам, их индексации прописаны в конституции. Бибикова также уточнила, что из 8 триллионов рублей, направляемых ежегодно на выплату пенсий, 3 триллиона – это трансферты из федерального бюджета."Предложение вернуться к пенсионным выплатам из бюджета противоречит страховым принципам", - сказала сенатор, добавив, что подобная страховая система действует во многих странах мира."Работа Пенсионного фонда требует совершенствования, но не через разрушение, а через улучшение. Надо, чтобы государство развивало эту систему, а не губило", - считает Бибикова.Она также отметила, что "пусть высказывание (о провале пенсионной системы - ред.) останется на совести тех, кто так говорит".

https://ria.ru/20201118/pensiya-1585115150.html

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елена бибикова, сергей миронов, совет федерации рф, справедливая россия, общество