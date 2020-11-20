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Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%
Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%
Вооруженные силы России с начала года получили несмотря на пандемию на 11% оружия и техники больше, чем годом ранее, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:41
2020-11-20T12:41
михаил мизинцев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы России с начала года получили несмотря на пандемию на 11% оружия и техники больше, чем годом ранее, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Этого удалось добиться благодаря совместной работе военных с Минпромторгом, Роспотребнадзором и ОПК "в непростой эпидемиологической обстановке".По его словам, в этом году заложено, спущено на воду и принято в состав ВМФ 35 подводных лодок и надводных кораблей, "что в 1,3 раза увеличило долю современных боевых единиц флота в сравнении с 19-м годом".
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михаил мизинцев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность

Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%

12:41 20.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие соединения специального назначения ЗВО
Военнослужащие соединения специального назначения ЗВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы России с начала года получили несмотря на пандемию на 11% оружия и техники больше, чем годом ранее, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Удалось не только обеспечить полноценное функционирование заводов и предприятий, но и увеличить, в сравнении с прошлым годом на 11%, количество поставленного в войска вооружения, военной и специальной техники", - сказал Мизинцев в пятницу на конференции.
Этого удалось добиться благодаря совместной работе военных с Минпромторгом, Роспотребнадзором и ОПК "в непростой эпидемиологической обстановке".
По его словам, в этом году заложено, спущено на воду и принято в состав ВМФ 35 подводных лодок и надводных кораблей, "что в 1,3 раза увеличило долю современных боевых единиц флота в сравнении с 19-м годом".
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Михаил МизинцевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Безопасность
 
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