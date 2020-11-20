https://ria.ru/20201120/oruzhie-1585497522.html

Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%

Поставки оружия и техники для российской армии выросли на 11%

Вооруженные силы России с начала года получили несмотря на пандемию на 11% оружия и техники больше, чем годом ранее, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:41

2020-11-20T12:41

2020-11-20T12:41

михаил мизинцев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

безопасность

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы России с начала года получили несмотря на пандемию на 11% оружия и техники больше, чем годом ранее, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Этого удалось добиться благодаря совместной работе военных с Минпромторгом, Роспотребнадзором и ОПК "в непростой эпидемиологической обстановке".По его словам, в этом году заложено, спущено на воду и принято в состав ВМФ 35 подводных лодок и надводных кораблей, "что в 1,3 раза увеличило долю современных боевых единиц флота в сравнении с 19-м годом".

https://ria.ru/20201119/ratnik-1585310599.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мизинцев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность