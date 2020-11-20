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Генпрокурор заявил попытках замаскировать героизацию нацизма в мире
Генпрокурор заявил попытках замаскировать героизацию нацизма в мире
Героизацию нацизма в мире стали маскировать под преступления тоталитарных режимов, вместо того чтобы однозначно осуждать действия нацистов, заявил генпрокурор... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:32
2020-11-20T12:49
75 лет великой победы
музей победы
нюрнбергский процесс
игорь краснов
в мире
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Героизацию нацизма в мире стали маскировать под преступления тоталитарных режимов, вместо того чтобы однозначно осуждать действия нацистов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.По его словам, приговор Нюрнбергского трибунала содержит бесспорное подтверждение факта массового истребления населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны нацистами и их пособниками.При этом, отметил Краснов, "отдельные политические силы" сейчас стремятся пересмотреть результаты Второй мировой войны, подвергают вольной интерпретации исторические факты и фальсифицируют события "с целью преуменьшить заслуги Советского Союза в разгроме Германии"."Россия всецело заинтересована в незыблемости принципов Нюрнбергского трибунала, заложивших основы развития международного гуманитарного, уголовного права и правосудия на многие годы вперед", - добавил генпрокурор.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
https://ria.ru/20201120/nyurnberg--1585454442.html
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музей победы, нюрнбергский процесс, игорь краснов, в мире

Генпрокурор заявил попытках замаскировать героизацию нацизма в мире

11:32 20.11.2020 (обновлено: 12:49 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Героизацию нацизма в мире стали маскировать под преступления тоталитарных режимов, вместо того чтобы однозначно осуждать действия нацистов, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.
"Предпринимаются попытки героизации нацизма, выносятся различного рода заявления и резолюции, в которых вместо однозначного осуждения фашистов и их приспешников, геноцида народов говорится о неких "преступлениях тоталитарных режимов", - сказал Краснов на международном форуме "Уроки Нюрнберга", который открылся в пятницу в Москве.
По его словам, приговор Нюрнбергского трибунала содержит бесспорное подтверждение факта массового истребления населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны нацистами и их пособниками.
При этом, отметил Краснов, "отдельные политические силы" сейчас стремятся пересмотреть результаты Второй мировой войны, подвергают вольной интерпретации исторические факты и фальсифицируют события "с целью преуменьшить заслуги Советского Союза в разгроме Германии".
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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Историк объяснил, почему Нюрнберг выбрали местом суда над нацистами
"Россия всецело заинтересована в незыблемости принципов Нюрнбергского трибунала, заложивших основы развития международного гуманитарного, уголовного права и правосудия на многие годы вперед", - добавил генпрокурор.
Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.
На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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Нюрнбергский процесс (1945)
 
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