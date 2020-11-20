https://ria.ru/20201120/modernizatsiya-1585583263.html
Орск стал первым в завершении модернизации ЖКХ по программе "60+"
Орск стал первым в завершении модернизации ЖКХ по программе "60+"
Орск стал первым в России городом, который завершил модернизацию ЖКХ по пилотной программе "60+", отмечается в сообщении пресс-службы правительства Оренбургской РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:15
2020-11-20T18:15
2020-11-20T18:34
оренбургская область
жкх
денис паслер
оренбургская область
орск
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ОРЕНБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Орск стал первым в России городом, который завершил модернизацию ЖКХ по пилотной программе "60+", отмечается в сообщении пресс-службы правительства Оренбургской области. "Орск стал первым городом, который завершил модернизацию ЖКХ по пилотной программе "60+", задачей которой является модернизация объектов коммунального хозяйства с износом более 60%. Проект был запущен в пяти городах. Среди них - Орск (Оренбургская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область)", - говорится в сообщении.Благодаря проекту, в Орске были реализованы девять мероприятий, в числе которых - реконструкция котельной, теплосетей, строительство нового водовода. На момент старта программы износ более половины тепловых сетей составлял свыше 70 процентов. Кроме того, в изношенном состоянии находилась одна из крупнейших водных магистралей, которая снабжает водой дома горожан.Последним объектом, введенным в эксплуатацию после масштабной модернизации программы "60+", стала котельная, которая более 40 лет обеспечивает теплом 12 социальных учреждений и порядка 50 многоквартирных домов. Ее реконструировали в рекордно короткие сроки. Пресс-служба сообщает, что на торжественном вводе объекта в эксплуатацию, который прошел в онлайн- формате присутствовали вице-премьер Марат Хуснуллин, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Во время совещания Хуснулин отметил важность запуска первого проекта "60+" не только для региона, но и для страны в целом. В свою очередь глава Оренбуржья отметил, что участие в программе – это десятикратный годовой прирост инвестиций в объекты жизнеобеспечения, снижение потерь, обеспечение огромного города водой и теплом.
https://ria.ru/20201016/kotelnaya-1580150163.html
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жкх, денис паслер, оренбургская область, орск
ОРЕНБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Орск
стал первым в России городом, который завершил модернизацию ЖКХ по пилотной программе "60+", отмечается в сообщении пресс-службы правительства Оренбургской области.
"Орск стал первым городом, который завершил модернизацию ЖКХ по пилотной программе "60+", задачей которой является модернизация объектов коммунального хозяйства с износом более 60%. Проект был запущен в пяти городах. Среди них - Орск (Оренбургская область
), Козьмодемьянск
(Республика Марий Эл), Новоалтайск
(Алтайский край
), Белово
(Кемеровская область
) и Переславль-Залесский
(Ярославская область
)", - говорится в сообщении.
Благодаря проекту, в Орске были реализованы девять мероприятий, в числе которых - реконструкция котельной, теплосетей, строительство нового водовода.
На момент старта программы износ более половины тепловых сетей составлял свыше 70 процентов. Кроме того, в изношенном состоянии находилась одна из крупнейших водных магистралей, которая снабжает водой дома горожан.
"Традиционно в городе в эту сферу вкладывалось 30-40 миллионов рублей в год, в нынешнем году инвестиции увеличились в десять раз, до 350 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
Последним объектом, введенным в эксплуатацию после масштабной модернизации программы "60+", стала котельная, которая более 40 лет обеспечивает теплом 12 социальных учреждений и порядка 50 многоквартирных домов. Ее реконструировали в рекордно короткие сроки.
Пресс-служба сообщает, что на торжественном вводе объекта в эксплуатацию, который прошел в онлайн- формате присутствовали вице-премьер Марат Хуснуллин
, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров
и губернатор Оренбургской области Денис Паслер
.
Во время совещания Хуснулин отметил важность запуска первого проекта "60+" не только для региона, но и для страны в целом.
В свою очередь глава Оренбуржья отметил, что участие в программе – это десятикратный годовой прирост инвестиций в объекты жизнеобеспечения, снижение потерь, обеспечение огромного города водой и теплом.
"Реконструкция котельной обеспечила снижение расходов на газ, энергоэффективность, повысила КПД объекта. Все это влияет на качество энергоснабжения наших жителей", - сказал Паслер.