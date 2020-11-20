https://ria.ru/20201120/modernizatsiya-1585583263.html

Орск стал первым в завершении модернизации ЖКХ по программе "60+"

Орск стал первым в завершении модернизации ЖКХ по программе "60+"

Орск стал первым в России городом, который завершил модернизацию ЖКХ по пилотной программе "60+", отмечается в сообщении пресс-службы правительства Оренбургской РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:15

2020-11-20T18:15

2020-11-20T18:34

оренбургская область

жкх

денис паслер

оренбургская область

орск

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ОРЕНБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Орск стал первым в России городом, который завершил модернизацию ЖКХ по пилотной программе "60+", отмечается в сообщении пресс-службы правительства Оренбургской области. "Орск стал первым городом, который завершил модернизацию ЖКХ по пилотной программе "60+", задачей которой является модернизация объектов коммунального хозяйства с износом более 60%. Проект был запущен в пяти городах. Среди них - Орск (Оренбургская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область)", - говорится в сообщении.Благодаря проекту, в Орске были реализованы девять мероприятий, в числе которых - реконструкция котельной, теплосетей, строительство нового водовода. На момент старта программы износ более половины тепловых сетей составлял свыше 70 процентов. Кроме того, в изношенном состоянии находилась одна из крупнейших водных магистралей, которая снабжает водой дома горожан.Последним объектом, введенным в эксплуатацию после масштабной модернизации программы "60+", стала котельная, которая более 40 лет обеспечивает теплом 12 социальных учреждений и порядка 50 многоквартирных домов. Ее реконструировали в рекордно короткие сроки. Пресс-служба сообщает, что на торжественном вводе объекта в эксплуатацию, который прошел в онлайн- формате присутствовали вице-премьер Марат Хуснуллин, замминистра​ строительства​ и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Во время совещания Хуснулин отметил важность запуска первого проекта "60+" не только для региона, но и для страны в целом. В свою очередь глава Оренбуржья отметил, что участие в программе – это десятикратный годовой прирост инвестиций в объекты жизнеобеспечения, снижение потерь, обеспечение огромного города водой и теплом.

https://ria.ru/20201016/kotelnaya-1580150163.html

оренбургская область

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, денис паслер, оренбургская область, орск