https://ria.ru/20201120/mediki-1585499401.html

Медиков могут обязать сообщать в полицию о неопознанных пациентах

Медиков могут обязать сообщать в полицию о неопознанных пациентах

Минздрав РФ планирует обязать медиков сообщать в полицию о поступивших в медучреждение пациентах, которые по каким-либо причинам не могут сообщить данные о... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:53

2020-11-20T12:53

2020-11-20T12:53

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минздрав РФ планирует обязать медиков сообщать в полицию о поступивших в медучреждение пациентах, которые по каким-либо причинам не могут сообщить данные о себе, а также о случаях смерти пациентов, личность которых не установлена, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Медицинские организации передают сведения в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - территориальные органы МВД России) по месту нахождения медицинской организации: о поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности; о случае смерти пациента, личность которого не установлена", - говорится в документе.Как следует из пояснительной записки к проекту, сейчас медорганизации должны сообщать в полицию только о пациентах, в отношении которых есть достаточно оснований полагать, что вред здоровью был причинен в результате противоправных действий.Предполагается, что новый приказ поможет в розыске без вести пропавших людей, так как пока установить, что без вести пропавший человек может находиться в медорганизации, можно только по запросу сведений из медучреждения, что увеличивает срок розыска, отмечается в документе.

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россия, здоровье - общество, общество