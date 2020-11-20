https://ria.ru/20201120/malyshariki-1585468434.html
В Сети состоялась премьера нового проекта "Малышариков"
В Сети состоялась премьера нового проекта "Малышариков"
Первая серия нового проекта "Сказки" (спин-офф "Малышариков") с историями о знакомых персонажах вышла в онлайн-кинотеатре в честь пятилетия мультсериала,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:56
2020-11-20T10:56
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первая серия нового проекта "Сказки" (спин-офф "Малышариков") с историями о знакомых персонажах вышла в онлайн-кинотеатре в честь пятилетия мультсериала, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Рики"."В "Сказках" реализована довольно нетипичная для проекта 2D-анимация, выполненная в акварельном стиле. В отличие от основного сериала, мы находимся не в комнате девочки, где живут наши герои, а в волшебном мире "Малышариков", где "мама" – Анна Геллер – рассказывает про них сказку. Это терапевтические истории, которые помогут малышам и родителям разобраться с простыми вопросами, например, почему не нужно бояться расчески, зачем мыть ручки или как найти настроение. Вместе с Крошиком, Пандочкой и другими героями детей ждут новые приключения", — рассказала продюсер "Малышариков" Анна Кораблева.Запуск нового проекта приурочен также к Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября. Премьера "Сказок" состоится в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. По словам авторов, за пять лет существования сериала вышло 180 увлекательных и познавательных эпизодов, в которых вместе с любимыми персонажами, "мамой-" и "папой-рассказчиками", озвученными Анной Геллер и Константином Хабенским, малыши изучают окружающий мир, учатся общаться и дружить.Как рассказали в пресс-службе, по случаю дня рождения в официальной группе проекта "Малышарики" социальной сети "ВКонтакте" пройдет онлайн-концерт, в котором авторы музыки к мультсериалу – композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев – исполнят самые яркие песни из него. В концерте также примут участие актер театра и кино Сергей Мардарь, который озвучивает мультгероев, и музыканты проекта "СмешБэнд"."Малышарики" — первый в России анимационный развлекательно-образовательный проект для детей до трех лет. На сегодняшний день у него более семи миллиардов просмотров на российском YouTube и китайских платформах и свыше двух миллионов подписчиков в социальных сетях.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, кинопоиск, youtube, константин хабенский
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первая серия нового проекта "Сказки" (спин-офф "Малышариков") с историями о знакомых персонажах вышла в онлайн-кинотеатре в честь пятилетия мультсериала, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Рики".
"В "Сказках" реализована довольно нетипичная для проекта 2D-анимация, выполненная в акварельном стиле. В отличие от основного сериала, мы находимся не в комнате девочки, где живут наши герои, а в волшебном мире "Малышариков", где "мама" – Анна Геллер – рассказывает про них сказку. Это терапевтические истории, которые помогут малышам и родителям разобраться с простыми вопросами, например, почему не нужно бояться расчески, зачем мыть ручки или как найти настроение. Вместе с Крошиком, Пандочкой и другими героями детей ждут новые приключения", — рассказала продюсер "Малышариков" Анна Кораблева.
Запуск нового проекта приурочен также к Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября. Премьера "Сказок" состоится в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.
По словам авторов, за пять лет существования сериала вышло 180 увлекательных и познавательных эпизодов, в которых вместе с любимыми персонажами, "мамой-" и "папой-рассказчиками", озвученными Анной Геллер и Константином Хабенским, малыши изучают окружающий мир, учатся общаться и дружить.
"Для меня "Малышарики" – это смешной обаятельный анимационный сериал с доброй историей для самых маленьких зрителей. Я присоединился к проекту в 2017 году и с тех пор получаю настоящее удовольствие, работая в нем Даже начал исполнять песни, неожиданно для самого себя. Малышарики – это маленькие любопытные непонятыши, которые постоянно попадают в различные ситуации. И мне приятно играть роль папы – ровного и спокойного родителя, который подсказывает им, как правильно реагировать на происходящее", — признался Хабенский, поздравив коллектив с юбилеем.
Как рассказали в пресс-службе, по случаю дня рождения в официальной группе
проекта "Малышарики" социальной сети "ВКонтакте" пройдет онлайн-концерт, в котором авторы музыки к мультсериалу – композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев – исполнят самые яркие песни из него. В концерте также примут участие актер театра и кино Сергей Мардарь, который озвучивает мультгероев, и музыканты проекта "СмешБэнд".
"Малышарики" — первый в России анимационный развлекательно-образовательный проект для детей до трех лет. На сегодняшний день у него более семи миллиардов просмотров на российском YouTube и китайских платформах и свыше двух миллионов подписчиков в социальных сетях.