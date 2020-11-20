https://ria.ru/20201120/malyshariki-1585468434.html

В Сети состоялась премьера нового проекта "Малышариков"

В Сети состоялась премьера нового проекта "Малышариков"

Первая серия нового проекта "Сказки" (спин-офф "Малышариков") с историями о знакомых персонажах вышла в онлайн-кинотеатре в честь пятилетия мультсериала,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:56

2020-11-20T10:56

2020-11-20T11:05

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Первая серия нового проекта "Сказки" (спин-офф "Малышариков") с историями о знакомых персонажах вышла в онлайн-кинотеатре в честь пятилетия мультсериала, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Рики"."В "Сказках" реализована довольно нетипичная для проекта 2D-анимация, выполненная в акварельном стиле. В отличие от основного сериала, мы находимся не в комнате девочки, где живут наши герои, а в волшебном мире "Малышариков", где "мама" – Анна Геллер – рассказывает про них сказку. Это терапевтические истории, которые помогут малышам и родителям разобраться с простыми вопросами, например, почему не нужно бояться расчески, зачем мыть ручки или как найти настроение. Вместе с Крошиком, Пандочкой и другими героями детей ждут новые приключения", — рассказала продюсер "Малышариков" Анна Кораблева.Запуск нового проекта приурочен также к Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября. Премьера "Сказок" состоится в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. По словам авторов, за пять лет существования сериала вышло 180 увлекательных и познавательных эпизодов, в которых вместе с любимыми персонажами, "мамой-" и "папой-рассказчиками", озвученными Анной Геллер и Константином Хабенским, малыши изучают окружающий мир, учатся общаться и дружить.Как рассказали в пресс-службе, по случаю дня рождения в официальной группе проекта "Малышарики" социальной сети "ВКонтакте" пройдет онлайн-концерт, в котором авторы музыки к мультсериалу – композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев – исполнят самые яркие песни из него. В концерте также примут участие актер театра и кино Сергей Мардарь, который озвучивает мультгероев, и музыканты проекта "СмешБэнд"."Малышарики" — первый в России анимационный развлекательно-образовательный проект для детей до трех лет. На сегодняшний день у него более семи миллиардов просмотров на российском YouTube и китайских платформах и свыше двух миллионов подписчиков в социальных сетях.

https://ria.ru/20201119/kasting-1585308998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кинопоиск, youtube, константин хабенский