В Калининграде задержали лжеволонтера, похищавшего деньги у пенсионеров
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
КАЛИНИНГРАД, 20 ноя - РИА Новости. Калининградские полицейские задержали жителя Ярославской области, который, представляясь волонтером, через мобильный банк списывал на свой счет деньги пенсионеров, сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
В полицию обратилась 64-летняя жительница Калининграда, которая сообщила, что неизвестные списали с ее счета 8 тысяч рублей, однако сама она не производила никаких операций.
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"Оперативники установили, что накануне произошедшего к женщине заходил неизвестный молодой человек, который представился волонтером. Он якобы ошибся адресом и попросил у доверчивой пожилой женщины телефон, чтобы связаться с руководством добровольческой организации. Именно в этот момент злоумышленник через смс перевел чужие деньги на другой счет", - рассказала Поставничая.
Сотрудники полиции установили личность и местонахождение молодого человека. Ранее судимого за мошенничество 20-летнего жителя Ярославской области задержали в гостинице при попытке забронировать номер. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
Полицейские установили, что для перевода средств молодой человек воспользовался услугой "мобильный банк". Деньги он направил на счет двоюродного брата, который живет в Ярославле. После этого родственник перечислил деньги уже на счет подозреваемого. По версии следователей, брат не знал о том, что деньги достались задержанному незаконно.
В ходе разбирательства сотрудники полиции установили причастность молодого человека к аналогичному преступлению. Ущерб, нанесенный 69-летней пенсионеру, также составил 8 тысяч рублей. Следователи полагают, что пострадавших от действий мошенника может быть значительно больше.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Подозреваемого заключили под стражу.