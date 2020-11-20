https://ria.ru/20201120/lzhevolonter-1585560669.html

В Калининграде задержали лжеволонтера, похищавшего деньги у пенсионеров

В Калининграде задержали лжеволонтера, похищавшего деньги у пенсионеров

Калининградские полицейские задержали жителя Ярославской области, который, представляясь волонтером, через мобильный банк списывал на свой счет деньги... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:04

2020-11-20T17:04

2020-11-20T17:04

россия

калининградская область

ярославская область

калининград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_9b28996e32de0e2b493fe5c252f2db4e.jpg

КАЛИНИНГРАД, 20 ноя - РИА Новости. Калининградские полицейские задержали жителя Ярославской области, который, представляясь волонтером, через мобильный банк списывал на свой счет деньги пенсионеров, сообщила журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.В полицию обратилась 64-летняя жительница Калининграда, которая сообщила, что неизвестные списали с ее счета 8 тысяч рублей, однако сама она не производила никаких операций.Сотрудники полиции установили личность и местонахождение молодого человека. Ранее судимого за мошенничество 20-летнего жителя Ярославской области задержали в гостинице при попытке забронировать номер. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.Полицейские установили, что для перевода средств молодой человек воспользовался услугой "мобильный банк". Деньги он направил на счет двоюродного брата, который живет в Ярославле. После этого родственник перечислил деньги уже на счет подозреваемого. По версии следователей, брат не знал о том, что деньги достались задержанному незаконно.В ходе разбирательства сотрудники полиции установили причастность молодого человека к аналогичному преступлению. Ущерб, нанесенный 69-летней пенсионеру, также составил 8 тысяч рублей. Следователи полагают, что пострадавших от действий мошенника может быть значительно больше.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Подозреваемого заключили под стражу.

https://ria.ru/20201114/moshenniki-1584585950.html

https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584234626.html

россия

калининградская область

ярославская область

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калининградская область, ярославская область, калининград, происшествия