https://ria.ru/20201120/lenoblast-1585477797.html

В Гатчинском районе Ленобласти строят два общежития для студентов

В Гатчинском районе Ленобласти строят два общежития для студентов

В Гатчинском районе Ленинградской области к 2022 году построят два общежития для студентов ленинградских учебных заведений, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:18

2020-11-20T11:18

2020-11-20T11:18

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_485736a88cf4069b65cd82436cacde89.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. В Гатчинском районе Ленинградской области к 2022 году построят два общежития для студентов ленинградских учебных заведений, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, в настоящий момент идет строительство одного из общежитий на двести мест для студентов агропромышленного факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий ведется в поселке Елизаветино Гатчинского района. "Мы планируем создать студенческие кампусы, чтобы сделать процесс обучения комфортнее. И в ГИЭФПТ, и в колледж имени Ушинского приезжают студенты со всей области. Строительство ведется активно", — сказал губернатор, знакомясь с ходом строительства общежитий.Строительство ведется по программе "Современное образование Ленинградской области". На сегодняшний день готовность здания составляет 72%. Сейчас ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций и благоустройство. В следующем году запланирован ввод объекта в эксплуатацию. Финансирование строительства общежития осуществляется за счет средств областного бюджета. Цена государственного контракта составляет 264,7 миллиона рублей, уточнил Дрозденко.Второе общежитие на триста мест строится для Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского в Гатчине. К строительству здания общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров приступили в этом году. Сейчас его готовность составляет 18%. Строительство общежития также ведется по программе "Современное образование Ленинградской области". Цена контракта составила 303,8 миллиона рублей. Строительно-монтажные работы планируется завершить в конце 2022 года."Потребность в новом общежитии возникла после того, как Гатчинский колледж существенно увеличил план приема студентов по специальности "Дошкольное образование". Новое здание закроет потребность в размещении студентов дневной формы обучения", — пояснил губернатор.

https://ria.ru/20201120/lenoblast-1585477496.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко