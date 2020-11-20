https://ria.ru/20201120/lenoblast-1585477797.html
В Гатчинском районе Ленобласти строят два общежития для студентов
В Гатчинском районе Ленобласти строят два общежития для студентов
В Гатчинском районе Ленинградской области к 2022 году построят два общежития для студентов ленинградских учебных заведений, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:18
2020-11-20T11:18
2020-11-20T11:18
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_485736a88cf4069b65cd82436cacde89.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. В Гатчинском районе Ленинградской области к 2022 году построят два общежития для студентов ленинградских учебных заведений, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, в настоящий момент идет строительство одного из общежитий на двести мест для студентов агропромышленного факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий ведется в поселке Елизаветино Гатчинского района. "Мы планируем создать студенческие кампусы, чтобы сделать процесс обучения комфортнее. И в ГИЭФПТ, и в колледж имени Ушинского приезжают студенты со всей области. Строительство ведется активно", — сказал губернатор, знакомясь с ходом строительства общежитий.Строительство ведется по программе "Современное образование Ленинградской области". На сегодняшний день готовность здания составляет 72%. Сейчас ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций и благоустройство. В следующем году запланирован ввод объекта в эксплуатацию. Финансирование строительства общежития осуществляется за счет средств областного бюджета. Цена государственного контракта составляет 264,7 миллиона рублей, уточнил Дрозденко.Второе общежитие на триста мест строится для Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского в Гатчине. К строительству здания общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров приступили в этом году. Сейчас его готовность составляет 18%. Строительство общежития также ведется по программе "Современное образование Ленинградской области". Цена контракта составила 303,8 миллиона рублей. Строительно-монтажные работы планируется завершить в конце 2022 года."Потребность в новом общежитии возникла после того, как Гатчинский колледж существенно увеличил план приема студентов по специальности "Дошкольное образование". Новое здание закроет потребность в размещении студентов дневной формы обучения", — пояснил губернатор.
https://ria.ru/20201120/lenoblast-1585477496.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_83979b5f428cedab78ff6f842dd4f5df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости.
В Гатчинском районе Ленинградской области к 2022 году построят два общежития для студентов ленинградских учебных заведений, сообщил глава региона Александр Дрозденко
.
По его словам, в настоящий момент идет строительство одного из общежитий на двести мест для студентов агропромышленного факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий ведется в поселке Елизаветино Гатчинского района.
"Мы планируем создать студенческие кампусы, чтобы сделать процесс обучения комфортнее. И в ГИЭФПТ, и в колледж имени Ушинского приезжают студенты со всей области. Строительство ведется активно", — сказал губернатор, знакомясь с ходом строительства общежитий.
Строительство ведется по программе "Современное образование Ленинградской области". На сегодняшний день готовность здания составляет 72%. Сейчас ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных коммуникаций и благоустройство. В следующем году запланирован ввод объекта в эксплуатацию. Финансирование строительства общежития осуществляется за счет средств областного бюджета. Цена государственного контракта составляет 264,7 миллиона рублей, уточнил Дрозденко.
Второе общежитие на триста мест строится для Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского в Гатчине. К строительству здания общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров приступили в этом году. Сейчас его готовность составляет 18%. Строительство общежития также ведется по программе "Современное образование Ленинградской области". Цена контракта составила 303,8 миллиона рублей. Строительно-монтажные работы планируется завершить в конце 2022 года.
"Потребность в новом общежитии возникла после того, как Гатчинский колледж существенно увеличил план приема студентов по специальности "Дошкольное образование". Новое здание закроет потребность в размещении студентов дневной формы обучения", — пояснил губернатор.