https://ria.ru/20201120/lenoblast-1585477496.html

В школах Ленобласти на "дистанционку" перешли менее тысячи учеников

В школах Ленобласти на "дистанционку" перешли менее тысячи учеников

Основной формой школьного обучения в Ленинградской области останется очная форма, но для тех учеников, которые решили на время пандемии обучаться удаленно... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:16

2020-11-20T11:16

2020-11-20T11:16

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Основной формой школьного обучения в Ленинградской области останется очная форма, но для тех учеников, которые решили на время пандемии обучаться удаленно используют лучшие практики, об этом заявил глава региона Александр Дрозденко во время совещания "Организация дистанционного обучения в образовательных организациях Ленинградской области" с директорами и педагогами школ области.По его словам, на временный дистанционный формат обучения на сегодня перешел всего 921 ученик в 15 школах Ленинградской области. Для организации их обучения был выбран формат удаленного подключения прямо во время урока. "На мой взгляд, эта форма достаточно демократична и удобна. Ученик может продолжить обучаться со своим классом и слушать учителя, он может отвечать у экрана", – сказал Дрозденко.В пресс-службе областной администрации отметили, что во время совещания педагогическое сообщество внимательно изучило опыт коллег и выбрало лучшие решения. Например, в одной из школ Мурино учителя столкнулись с тем, что школьникам на дистанционном обучении не было видно то, что пишет учитель мелом по зеленой доске. Из положения вышли, подключив интерактивную доску, где изображения ярче и четче. А в Кингисеппском районе для ребят на дистанционном обучении составили отдельное расписание, выделив ряд основных предметов, которые школьники проходят вместе с одноклассниками и учителем в режиме реального времени. По остальным предметам материал изучается при помощи онлайн-платформ.

https://ria.ru/20201113/obrazovanie-1584498917.html

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александр дрозденко