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Петербургские власти рассказали о ситуации с лекарствами в городе
Петербургские власти рассказали о ситуации с лекарствами в городе
Тотального дефицита лекарств в аптеках Санкт-Петербурга в настоящее время нет, однако некоторые антибиотики придется поискать из-за ажиотажного спроса, сообщил... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:28
2020-11-20T21:28
общероссийский народный фронт
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Тотального дефицита лекарств в аптеках Санкт-Петербурга в настоящее время нет, однако некоторые антибиотики придется поискать из-за ажиотажного спроса, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана."У нас нет такого, чтобы был по чему-то тотальный дефицит, то есть, чтобы в строке был бы ноль. Так или иначе есть препараты…. У нас Гидроксихлорохина (плаквенила) на 6 дней амбулаторного лечения. То есть сегодня мы всем пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, а это порядка 40 тысяч человек, можем дать один раз по упаковке препарата. И люди будут употреблять его 10 дней", - рассказал он.При этом Сарана отметил, что в аптеках есть дефицит по некоторым антибиотикам. "У нас антибактериальный спектр достаточно большой, который входит в перечень рекомендаций. Это не только Азитромицин… На слуху у населения только Азитромицин, и почему-то все побежали за ним в аптеку", - сказал он, отметив, что на утро 20 ноября в городе было 36 тысяч упаковок Азитромицина."Сейчас все понимают, что рядом болеют родственники, болеют друзья, знакомые, и все почитали, какими препаратами лечатся, и собственно говоря, все население бросилось в аптеки для покупки тех или иных препаратов и создался определенный дефицит по некоторым направлениям", - рассказал Сарана.Как отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Петербурге Валерий Солдунов, по итогам мониторинга аптек Фавипиравир отсутствует в 95% аптек, Рекомбинантный интерферон - в 92%, Гидроксихлорохин - в 27%, Умифеновир - в 20%, Преднизолон - в 17%, Метилпреднизолон - 67%, Азитромицин - в 15%, Левофлоксацин - в 25%, Кларитромицин - в 7%. Парацетамол есть практически во всех аптеках.
https://ria.ru/20201120/lekarstvo-1585444246.html
https://ria.ru/20201118/azhiotazh-1585196034.html
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общероссийский народный фронт, санкт-петербург, общество

Петербургские власти рассказали о ситуации с лекарствами в городе

21:28 20.11.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Тотального дефицита лекарств в аптеках Санкт-Петербурга в настоящее время нет, однако некоторые антибиотики придется поискать из-за ажиотажного спроса, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
"У нас нет такого, чтобы был по чему-то тотальный дефицит, то есть, чтобы в строке был бы ноль. Так или иначе есть препараты…. У нас Гидроксихлорохина (плаквенила) на 6 дней амбулаторного лечения. То есть сегодня мы всем пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, а это порядка 40 тысяч человек, можем дать один раз по упаковке препарата. И люди будут употреблять его 10 дней", - рассказал он.
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При этом Сарана отметил, что в аптеках есть дефицит по некоторым антибиотикам. "У нас антибактериальный спектр достаточно большой, который входит в перечень рекомендаций. Это не только Азитромицин… На слуху у населения только Азитромицин, и почему-то все побежали за ним в аптеку", - сказал он, отметив, что на утро 20 ноября в городе было 36 тысяч упаковок Азитромицина.
"Сейчас все понимают, что рядом болеют родственники, болеют друзья, знакомые, и все почитали, какими препаратами лечатся, и собственно говоря, все население бросилось в аптеки для покупки тех или иных препаратов и создался определенный дефицит по некоторым направлениям", - рассказал Сарана.
Как отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Петербурге Валерий Солдунов, по итогам мониторинга аптек Фавипиравир отсутствует в 95% аптек, Рекомбинантный интерферон - в 92%, Гидроксихлорохин - в 27%, Умифеновир - в 20%, Преднизолон - в 17%, Метилпреднизолон - 67%, Азитромицин - в 15%, Левофлоксацин - в 25%, Кларитромицин - в 7%. Парацетамол есть практически во всех аптеках.
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