https://ria.ru/20201120/lekarstva-1585613988.html
Петербургские власти рассказали о ситуации с лекарствами в городе
Петербургские власти рассказали о ситуации с лекарствами в городе
Тотального дефицита лекарств в аптеках Санкт-Петербурга в настоящее время нет, однако некоторые антибиотики придется поискать из-за ажиотажного спроса, сообщил... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:28
2020-11-20T21:28
2020-11-20T21:28
общероссийский народный фронт
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_14b32394b60097e144a4b0e73e153ba9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Тотального дефицита лекарств в аптеках Санкт-Петербурга в настоящее время нет, однако некоторые антибиотики придется поискать из-за ажиотажного спроса, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана."У нас нет такого, чтобы был по чему-то тотальный дефицит, то есть, чтобы в строке был бы ноль. Так или иначе есть препараты…. У нас Гидроксихлорохина (плаквенила) на 6 дней амбулаторного лечения. То есть сегодня мы всем пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, а это порядка 40 тысяч человек, можем дать один раз по упаковке препарата. И люди будут употреблять его 10 дней", - рассказал он.При этом Сарана отметил, что в аптеках есть дефицит по некоторым антибиотикам. "У нас антибактериальный спектр достаточно большой, который входит в перечень рекомендаций. Это не только Азитромицин… На слуху у населения только Азитромицин, и почему-то все побежали за ним в аптеку", - сказал он, отметив, что на утро 20 ноября в городе было 36 тысяч упаковок Азитромицина."Сейчас все понимают, что рядом болеют родственники, болеют друзья, знакомые, и все почитали, какими препаратами лечатся, и собственно говоря, все население бросилось в аптеки для покупки тех или иных препаратов и создался определенный дефицит по некоторым направлениям", - рассказал Сарана.Как отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Петербурге Валерий Солдунов, по итогам мониторинга аптек Фавипиравир отсутствует в 95% аптек, Рекомбинантный интерферон - в 92%, Гидроксихлорохин - в 27%, Умифеновир - в 20%, Преднизолон - в 17%, Метилпреднизолон - 67%, Азитромицин - в 15%, Левофлоксацин - в 25%, Кларитромицин - в 7%. Парацетамол есть практически во всех аптеках.
https://ria.ru/20201120/lekarstvo-1585444246.html
https://ria.ru/20201118/azhiotazh-1585196034.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_82:0:2813:2048_1400x0_80_0_0_38600576300b43827e0a9af8e3d533bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общероссийский народный фронт, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости
. Тотального дефицита лекарств в аптеках Санкт-Петербурга
в настоящее время нет, однако некоторые антибиотики придется поискать из-за ажиотажного спроса, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
"У нас нет такого, чтобы был по чему-то тотальный дефицит, то есть, чтобы в строке был бы ноль. Так или иначе есть препараты…. У нас Гидроксихлорохина (плаквенила) на 6 дней амбулаторного лечения. То есть сегодня мы всем пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, а это порядка 40 тысяч человек, можем дать один раз по упаковке препарата. И люди будут употреблять его 10 дней", - рассказал он.
При этом Сарана отметил, что в аптеках есть дефицит по некоторым антибиотикам. "У нас антибактериальный спектр достаточно большой, который входит в перечень рекомендаций. Это не только Азитромицин… На слуху у населения только Азитромицин, и почему-то все побежали за ним в аптеку", - сказал он, отметив, что на утро 20 ноября в городе было 36 тысяч упаковок Азитромицина.
"Сейчас все понимают, что рядом болеют родственники, болеют друзья, знакомые, и все почитали, какими препаратами лечатся, и собственно говоря, все население бросилось в аптеки для покупки тех или иных препаратов и создался определенный дефицит по некоторым направлениям", - рассказал Сарана.
Как отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта
в Петербурге Валерий Солдунов, по итогам мониторинга аптек Фавипиравир отсутствует в 95% аптек, Рекомбинантный интерферон - в 92%, Гидроксихлорохин - в 27%, Умифеновир - в 20%, Преднизолон - в 17%, Метилпреднизолон - 67%, Азитромицин - в 15%, Левофлоксацин - в 25%, Кларитромицин - в 7%. Парацетамол есть практически во всех аптеках.