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В Волгограде волонтеры ЕР разносят лекарства пенсионерам с COVID-19
В Волгограде волонтеры ЕР разносят лекарства пенсионерам с COVID-19
Около 450 волонтеров волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия" заняты в доставке бесплатных лекарств пожилым людям, заразившимся... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:37
2020-11-20T15:37
волгоградская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
андрей бочаров
здоровье - общество
совет федерации рф
единая россия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Около 450 волонтеров волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия" заняты в доставке бесплатных лекарств пожилым людям, заразившимся коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что по решению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова жителей региона старше 65 лет, которые с 26 октября по 30 ноября заразятся коронавирусной инфекцией и будут лечиться амбулаторно, обеспечат бесплатными лекарствами по назначению врача."В доставке препаратов в регионе задействованы как социальные работники, так и волонтеры, в том числе активисты молодежного объединения и сторонники всероссийской партии "Единая Россия" (ЕР), которые обратились к главе региона с просьбой задействовать их в этих мероприятиях и получили его поддержку", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что от ЕР в доставке лекарств участвуют 450 волонтеров. Ранее партия выделила 10 миллионов рублей на покупку медикаментов для пожилых людей с коронавирусом.По информации администрации, в акции "С заботой о старшем поколении" принимают участие и депутаты, общественные деятели. Так, в пятницу вместе с волонтерами лекарства пенсионерам разносил секретарь областного отделения ЕР, член Совета Федерации от Волгоградской области Сергей Горняков. Отмечается, что при посещении больных соблюдались все необходимые меры безопасности.По данным ведомства, после посещения пенсионеров Горняков вместе с представителями комитета здравоохранения проверили наличие на складах лекарств, закупленных на средства партии. Отмечается, что около 140 тысяч упаковок различных препаратов уже распределены между поликлиниками региона. "Считаю, что в таких сложных условиях каждый должен включиться в добровольческую деятельность... Закупка лекарств, представление транспорта, поддержка медиков и обеспечение их необходимыми средствами защиты, оказание адресной помощи населению – сегодня это наши приоритетные задачи", - приводятся в сообщении слова Горнякова.Кроме пенсионеров бесплатные лекарства от коронавируса получают беременные женщины, члены многодетных семей, дети-инвалиды.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/mashina-1583388041.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей бочаров, здоровье - общество, совет федерации рф, единая россия, волгоградская область, общество

В Волгограде волонтеры ЕР разносят лекарства пенсионерам с COVID-19

15:37 20.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Около 450 волонтеров волгоградского регионального отделения партии "Единая Россия" заняты в доставке бесплатных лекарств пожилым людям, заразившимся коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что по решению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова жителей региона старше 65 лет, которые с 26 октября по 30 ноября заразятся коронавирусной инфекцией и будут лечиться амбулаторно, обеспечат бесплатными лекарствами по назначению врача.
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"В доставке препаратов в регионе задействованы как социальные работники, так и волонтеры, в том числе активисты молодежного объединения и сторонники всероссийской партии "Единая Россия" (ЕР), которые обратились к главе региона с просьбой задействовать их в этих мероприятиях и получили его поддержку", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что от ЕР в доставке лекарств участвуют 450 волонтеров. Ранее партия выделила 10 миллионов рублей на покупку медикаментов для пожилых людей с коронавирусом.
По информации администрации, в акции "С заботой о старшем поколении" принимают участие и депутаты, общественные деятели. Так, в пятницу вместе с волонтерами лекарства пенсионерам разносил секретарь областного отделения ЕР, член Совета Федерации от Волгоградской области Сергей Горняков. Отмечается, что при посещении больных соблюдались все необходимые меры безопасности.
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По данным ведомства, после посещения пенсионеров Горняков вместе с представителями комитета здравоохранения проверили наличие на складах лекарств, закупленных на средства партии. Отмечается, что около 140 тысяч упаковок различных препаратов уже распределены между поликлиниками региона. "Считаю, что в таких сложных условиях каждый должен включиться в добровольческую деятельность... Закупка лекарств, представление транспорта, поддержка медиков и обеспечение их необходимыми средствами защиты, оказание адресной помощи населению – сегодня это наши приоритетные задачи", - приводятся в сообщении слова Горнякова.
Кроме пенсионеров бесплатные лекарства от коронавируса получают беременные женщины, члены многодетных семей, дети-инвалиды.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Волгоградская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей БочаровЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФЕдиная РоссияВолгоградская областьОбщество
 
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