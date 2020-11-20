Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/lavrov-1585531777.html
Лавров оценил роль Нюрнбергского трибунала
Лавров оценил роль Нюрнбергского трибунала
Нюрнбергский трибунал и спустя 75 лет играет важную роль в укреплении глобальной безопасности, является предостережением от повторения ошибок прошлого, заявил в РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:03
2020-11-20T15:03
сергей лавров
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580499919_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_32e21c2b7035171d4d1b185108596838.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский трибунал и спустя 75 лет играет важную роль в укреплении глобальной безопасности, является предостережением от повторения ошибок прошлого, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня исполняется ровно 75 лет со дня начала работы Нюрнбергского трибунала, вынесшего суровый приговор главным военным преступникам нацистского режима. Вслед за разгромом Третьего рейха на полях сражений по его итогам были вынесены однозначные, неоспоримые правовые определения в отношении нацизма", - заявил Лавров в видеообращении участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга" – "Влияние Нюрнбергского процесса на становление современного миропорядка"."Нюрнбергский процесс стал площадкой для глубокого, всестороннего осмысления – юридического и мировоззренческого – трагедии Второй мировой войны. А также для того, чтобы взглянуть в будущее через утверждение идеалов гуманизма и осознание причин, которые привели к их тотальному отрицанию, - заявил министр.Он отметил, что приговор трибунала "был сразу воспринят Всемирной организацией (ООН) в качестве одной из правовых основ мироустройства"."И сегодня он продолжает служить важным подспорьем в деле укрепления глобальной безопасности, остается предостережением от повторения трагических ошибок прошлого", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20201120/sud-izmenivshiy-mir-75-let-nyurnbergskomu-protsessu--1585490480.html
https://ria.ru/20201120/volodin-1585462314.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580499919_137:0:2868:2048_1400x0_80_0_0_2f5673f146233646c1e8ee059ef7a51a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, оон, в мире

Лавров оценил роль Нюрнбергского трибунала

15:03 20.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский трибунал и спустя 75 лет играет важную роль в укреплении глобальной безопасности, является предостережением от повторения ошибок прошлого, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня исполняется ровно 75 лет со дня начала работы Нюрнбергского трибунала, вынесшего суровый приговор главным военным преступникам нацистского режима. Вслед за разгромом Третьего рейха на полях сражений по его итогам были вынесены однозначные, неоспоримые правовые определения в отношении нацизма", - заявил Лавров в видеообращении участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга" – "Влияние Нюрнбергского процесса на становление современного миропорядка".
Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
12:13
Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде.
"Нюрнбергский процесс стал площадкой для глубокого, всестороннего осмысления – юридического и мировоззренческого – трагедии Второй мировой войны. А также для того, чтобы взглянуть в будущее через утверждение идеалов гуманизма и осознание причин, которые привели к их тотальному отрицанию, - заявил министр.
Он отметил, что приговор трибунала "был сразу воспринят Всемирной организацией (ООН) в качестве одной из правовых основ мироустройства".
"И сегодня он продолжает служить важным подспорьем в деле укрепления глобальной безопасности, остается предостережением от повторения трагических ошибок прошлого", - сказал Лавров.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
10:02
Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
 
Сергей ЛавровООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
17:21Суд добавил экс-главе Росграницы Безделову год колонии за хищения
Лента новостейМолния