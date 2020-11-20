Лавров оценил роль Нюрнбергского трибунала
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нюрнбергский трибунал и спустя 75 лет играет важную роль в укреплении глобальной безопасности, является предостережением от повторения ошибок прошлого, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня исполняется ровно 75 лет со дня начала работы Нюрнбергского трибунала, вынесшего суровый приговор главным военным преступникам нацистского режима. Вслед за разгромом Третьего рейха на полях сражений по его итогам были вынесены однозначные, неоспоримые правовые определения в отношении нацизма", - заявил Лавров в видеообращении участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга" – "Влияние Нюрнбергского процесса на становление современного миропорядка".
12:13Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде.
"Нюрнбергский процесс стал площадкой для глубокого, всестороннего осмысления – юридического и мировоззренческого – трагедии Второй мировой войны. А также для того, чтобы взглянуть в будущее через утверждение идеалов гуманизма и осознание причин, которые привели к их тотальному отрицанию, - заявил министр.
Он отметил, что приговор трибунала "был сразу воспринят Всемирной организацией (ООН) в качестве одной из правовых основ мироустройства".
"И сегодня он продолжает служить важным подспорьем в деле укрепления глобальной безопасности, остается предостережением от повторения трагических ошибок прошлого", - сказал Лавров.