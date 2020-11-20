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В Тюмени задержали курьера с 12 килограммами наркотиков
В Тюмени задержали курьера с 12 килограммами наркотиков
Полицейские в Тюмени задержали юношу, который вез свыше 12 килограммов наркотиков из Петербурга в Омск, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:01
2020-11-20T15:01
2020-11-20T15:01
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полицейские в Тюмени задержали юношу, который вез свыше 12 килограммов наркотиков из Петербурга в Омск, сообщается на сайте МВД Медиа.Отмечается, что сотрудники ДПС остановили на трассе Екатеринбург-Тюмень автомобиль, которым управлял молодой человек. Полицейские обратили внимание на его тревожное поведение и решили провести досмотр автомобиля в присутствии понятых. В личных вещах молодого человека лежали 10 свертков с неизвестным веществом, в багажники внутри боксерской груши находились еще 29 пакетов, перемотанных скотчем.Парень объяснил полицейским, что устроился курьером по продаже наркотиков в интернет-магазин. Когда его задержали, он вез наркотики из Санкт-Петербурга в Омск.Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584834390.html
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