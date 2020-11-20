https://ria.ru/20201120/kurer-1585530811.html

В Тюмени задержали курьера с 12 килограммами наркотиков

В Тюмени задержали курьера с 12 килограммами наркотиков

Полицейские в Тюмени задержали юношу, который вез свыше 12 килограммов наркотиков из Петербурга в Омск, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:01

2020-11-20T15:01

2020-11-20T15:01

россия

омск

тюмень

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полицейские в Тюмени задержали юношу, который вез свыше 12 килограммов наркотиков из Петербурга в Омск, сообщается на сайте МВД Медиа.Отмечается, что сотрудники ДПС остановили на трассе Екатеринбург-Тюмень автомобиль, которым управлял молодой человек. Полицейские обратили внимание на его тревожное поведение и решили провести досмотр автомобиля в присутствии понятых. В личных вещах молодого человека лежали 10 свертков с неизвестным веществом, в багажники внутри боксерской груши находились еще 29 пакетов, перемотанных скотчем.Парень объяснил полицейским, что устроился курьером по продаже наркотиков в интернет-магазин. Когда его задержали, он вез наркотики из Санкт-Петербурга в Омск.Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584834390.html

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омск

тюмень

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, омск, тюмень, санкт-петербург, происшествия