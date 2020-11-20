https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585520661.html
Заболевший COVID-19 советник президента рассказал о самочувствии
Заболевший COVID-19 советник президента рассказал о самочувствии
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что пока остается в больнице с коронавирусной инфекцией, но чувствует себя... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:25
2020-11-20T14:25
2020-11-20T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир толстой
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572569166_0:240:2785:1807_1400x0_80_0_0_f910bbb61a60893583fb0c18871f1f08.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что пока остается в больнице с коронавирусной инфекцией, но чувствует себя значительно лучше и надеется на скорую выписку.Ранее Толстой сообщил о своей госпитализации, отметив, что "все в целом более или менее в порядке"."Я пока еще в больнице, но чувствую себя значительно лучше. Думаю, могут выписать на следующей неделе", - сказал РИА Новости Толстой. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572569166_28:0:2757:2047_1400x0_80_0_0_02e1ccbccbc4c0b613d4555ea0b8c773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир толстой, общество