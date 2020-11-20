https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585520661.html

Заболевший COVID-19 советник президента рассказал о самочувствии

Заболевший COVID-19 советник президента рассказал о самочувствии

Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что пока остается в больнице с коронавирусной инфекцией, но чувствует себя... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:25

2020-11-20T14:25

2020-11-20T14:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир толстой

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил РИА Новости, что пока остается в больнице с коронавирусной инфекцией, но чувствует себя значительно лучше и надеется на скорую выписку.Ранее Толстой сообщил о своей госпитализации, отметив, что "все в целом более или менее в порядке"."Я пока еще в больнице, но чувствую себя значительно лучше. Думаю, могут выписать на следующей неделе", - сказал РИА Новости Толстой. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир толстой, общество