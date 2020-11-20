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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585474498.html
В России за сутки умер 461 пациент с коронавирусом
В России за сутки умер 461 пациент с коронавирусом
За сутки в России подтверждена 461 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 35 311, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:04
2020-11-20T11:04
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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санкт-петербург
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 461 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 35 311, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтвержден 461 летальный случай... За весь период по России умерло 35 311 человек", - говорится в сообщении.В частности, 77 смертей подтверждены в Москве, 63 - в Санкт-Петербурге, 20 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки умер 461 пациент с коронавирусом

11:04 20.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 461 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 35 311, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтвержден 461 летальный случай... За весь период по России умерло 35 311 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 77 смертей подтверждены в Москве, 63 - в Санкт-Петербурге, 20 - в Ростовской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваРостовская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
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