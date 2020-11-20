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В России за сутки умер 461 пациент с коронавирусом
В России за сутки умер 461 пациент с коронавирусом
За сутки в России подтверждена 461 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 35 311, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:04
2020-11-20T11:04
2020-11-20T11:04
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 461 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 35 311, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтвержден 461 летальный случай... За весь период по России умерло 35 311 человек", - говорится в сообщении.В частности, 77 смертей подтверждены в Москве, 63 - в Санкт-Петербурге, 20 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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