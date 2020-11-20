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В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить детей от коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить детей от коронавируса
Роспотребнадзор во Всемирный день ребенка рассказал, как защитить детей от коронавируса и объяснить им, что такое COVID-19. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T05:45
2020-11-20T09:12
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор во Всемирный день ребенка рассказал, как защитить детей от коронавируса и объяснить им, что такое COVID-19.Чтобы объяснить, что такое COVID-19, специалисты советуют узнать у ребенка, что они уже об этом знают. "Если они слишком маленькие и не слышали о вспышке, вам, возможно, не нужно поднимать эту тему - просто воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах гигиены, не внушая новых опасений", - добавляют в Роспотребнадзоре.Если вы не можете ответить на все вопросы ребенка, то за достоверной информацией о COVID ведомство советует обратиться к сайтам ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения. Также Роспотребнадзор напомнил о поощрении регулярного мытья рук.Также ведомство отмечает, что вспышка коронавируса привела к многочисленным случаям расовой дискриминации во всем мире, поэтому важно убедиться, что дети не испытывают и не способствуют издевательствам."Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, среди прочих, которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества. Большим утешением может быть знание того, что сострадательные люди принимают меры", - добавили в ведомстве. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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социальный навигатор, здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить детей от коронавируса

05:45 20.11.2020 (обновлено: 09:12 20.11.2020)
 
© Depositphotos / GoodluzМама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Depositphotos / Goodluz
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор во Всемирный день ребенка рассказал, как защитить детей от коронавируса и объяснить им, что такое COVID-19.

"Мойте руки в танце, чтобы весело изучить правила мытья рук. Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Чтобы объяснить, что такое COVID-19, специалисты советуют узнать у ребенка, что они уже об этом знают. "Если они слишком маленькие и не слышали о вспышке, вам, возможно, не нужно поднимать эту тему - просто воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах гигиены, не внушая новых опасений", - добавляют в Роспотребнадзоре.
Если вы не можете ответить на все вопросы ребенка, то за достоверной информацией о COVID ведомство советует обратиться к сайтам ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения. Также Роспотребнадзор напомнил о поощрении регулярного мытья рук.
Также ведомство отмечает, что вспышка коронавируса привела к многочисленным случаям расовой дискриминации во всем мире, поэтому важно убедиться, что дети не испытывают и не способствуют издевательствам.
"Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, среди прочих, которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества. Большим утешением может быть знание того, что сострадательные люди принимают меры", - добавили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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