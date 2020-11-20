https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585447977.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить детей от коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить детей от коронавируса

Роспотребнадзор во Всемирный день ребенка рассказал, как защитить детей от коронавируса и объяснить им, что такое COVID-19. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T05:45

2020-11-20T05:45

2020-11-20T09:12

социальный навигатор

здоровье

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152786/77/1527867775_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_e47590119e9cbe50107391a7a2da1012.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор во Всемирный день ребенка рассказал, как защитить детей от коронавируса и объяснить им, что такое COVID-19.Чтобы объяснить, что такое COVID-19, специалисты советуют узнать у ребенка, что они уже об этом знают. "Если они слишком маленькие и не слышали о вспышке, вам, возможно, не нужно поднимать эту тему - просто воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах гигиены, не внушая новых опасений", - добавляют в Роспотребнадзоре.Если вы не можете ответить на все вопросы ребенка, то за достоверной информацией о COVID ведомство советует обратиться к сайтам ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения. Также Роспотребнадзор напомнил о поощрении регулярного мытья рук.Также ведомство отмечает, что вспышка коронавируса привела к многочисленным случаям расовой дискриминации во всем мире, поэтому важно убедиться, что дети не испытывают и не способствуют издевательствам."Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, среди прочих, которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества. Большим утешением может быть знание того, что сострадательные люди принимают меры", - добавили в ведомстве. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество