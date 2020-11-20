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https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585446029.html
ВОЗ не рекомендовала лечить больных COVID-19 ремдесивиром
ВОЗ не рекомендовала лечить больных COVID-19 ремдесивиром
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, независимо от того,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T03:05
2020-11-20T07:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, независимо от того, насколько тяжело они больны, говорится в заявлении группы международных экспертов организации по разработке руководящих принципов.В ВОЗ отметили, что сейчас нет никаких доказательств того, что препарат влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких. Организация начала исследование ремдесивира как потенциально эффективного средства лечения тяжелобольных COVID-19, в основном пациентов в стационаре. Однако роль лекарства в клинической практике остается неопределенной.Рекомендации ВОЗ основаны на новом обзоре фактической информации, сравнивающем воздействие нескольких препаратов для лечения COVID-19. Обзор включает данные четырех международных исследований с участием более семи тысяч пациентов с COVID-19.После тщательного изучения всей информации группа экспертов ВОЗ, в которую вошли в том числе четыре пациента с коронавирусом, пришла к выводу, что "ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения". На основе имеющихся в настоящее время данных нет никаких доказательств того, что он действительно улучшает важные для пациентов показатели, подчеркнули в организацию.В то же время эксперты поддержали идею дальнейших исследований с использованием ремдесивира, в том числе для сбора дополнительных данных по его влиянию на конкретные группы пациентов. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что препараты ремдесивир и интерферон показывают "слабую эффективность" при лечении больных коронавирусной инфекцией.При этом в середине ноября в журнале EMBO Molecular Medicine был опубликованы результаты исследований новой комбинированной терапии против COVID-19, включающей два препарата: ремдесивир и новое лекарство hrsACE2, которая показала успех. Объединив эти два вещества, исследователи добились двойного эффекта: снизили вирусную нагрузку и уменьшили распространение вируса на близлежащие клетки. Кроме того, это позволило сократить дозу обоих препаратов, что сделало их применение более безопасным.В конце октября Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19, в которые включил ряд препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.Для профилактики заболевания среди здоровых людей и пациентов из групп риска ведомство посоветовало использовать либо рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир. В случае единичного контакта с зараженным коронавирусом Минздрав рекомендовал применять гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон-альфа вместе с умифеновиром.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, весь мир, воз, в мире

ВОЗ не рекомендовала лечить больных COVID-19 ремдесивиром

03:05 20.11.2020 (обновлено: 07:23 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, независимо от того, насколько тяжело они больны, говорится в заявлении группы международных экспертов организации по разработке руководящих принципов.
В ВОЗ отметили, что сейчас нет никаких доказательств того, что препарат влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких. Организация начала исследование ремдесивира как потенциально эффективного средства лечения тяжелобольных COVID-19, в основном пациентов в стационаре. Однако роль лекарства в клинической практике остается неопределенной.
Рекомендации ВОЗ основаны на новом обзоре фактической информации, сравнивающем воздействие нескольких препаратов для лечения COVID-19. Обзор включает данные четырех международных исследований с участием более семи тысяч пациентов с COVID-19.
После тщательного изучения всей информации группа экспертов ВОЗ, в которую вошли в том числе четыре пациента с коронавирусом, пришла к выводу, что "ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения". На основе имеющихся в настоящее время данных нет никаких доказательств того, что он действительно улучшает важные для пациентов показатели, подчеркнули в организацию.
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В то же время эксперты поддержали идею дальнейших исследований с использованием ремдесивира, в том числе для сбора дополнительных данных по его влиянию на конкретные группы пациентов.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что препараты ремдесивир и интерферон показывают "слабую эффективность" при лечении больных коронавирусной инфекцией.
При этом в середине ноября в журнале EMBO Molecular Medicine был опубликованы результаты исследований новой комбинированной терапии против COVID-19, включающей два препарата: ремдесивир и новое лекарство hrsACE2, которая показала успех. Объединив эти два вещества, исследователи добились двойного эффекта: снизили вирусную нагрузку и уменьшили распространение вируса на близлежащие клетки. Кроме того, это позволило сократить дозу обоих препаратов, что сделало их применение более безопасным.
В конце октября Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19, в которые включил ряд препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.
Для профилактики заболевания среди здоровых людей и пациентов из групп риска ведомство посоветовало использовать либо рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир. В случае единичного контакта с зараженным коронавирусом Минздрав рекомендовал применять гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон-альфа вместе с умифеновиром.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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