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В США отложили первую за 70 лет федеральную казнь женщины
В США отложили первую за 70 лет федеральную казнь женщины
Суд в США отложил первую за 70 лет казнь женщины, приговоренной к высшей мере наказания на федеральном уровне, из-за того что ее адвокаты заразились COVID-19... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T02:28
2020-11-20T02:28
сша
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Суд в США отложил первую за 70 лет казнь женщины, приговоренной к высшей мере наказания на федеральном уровне, из-за того что ее адвокаты заразились COVID-19 при посещении тюрьмы, сообщает телеканал NBC.Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции. Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. В США 70 лет не казнили женщин, осужденных на федеральном уровне.Окружной судья Рэндольф Мосс заблокировал проведение казни до конца года, чтобы дать адвокатам женщины "время оправиться от болезни" и подготовить прошение о смягчении наказания президенту США.В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.
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В США отложили первую за 70 лет федеральную казнь женщины

02:28 20.11.2020
 
© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Flickr / Roger
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Суд в США отложил первую за 70 лет казнь женщины, приговоренной к высшей мере наказания на федеральном уровне, из-за того что ее адвокаты заразились COVID-19 при посещении тюрьмы, сообщает телеканал NBC.
Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции. Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. В США 70 лет не казнили женщин, осужденных на федеральном уровне.
Окружной судья Рэндольф Мосс заблокировал проведение казни до конца года, чтобы дать адвокатам женщины "время оправиться от болезни" и подготовить прошение о смягчении наказания президенту США.
В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.
Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.
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