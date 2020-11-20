https://ria.ru/20201120/karabakh-1585615562.html

Лавров призвал структуры ООН активнее предлагать содействие в Карабахе

Лавров призвал структуры ООН активнее предлагать содействие в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что структуры ООН будут активнее предлагать свое содействие сторонам в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:50

2020-11-20T21:50

2020-11-20T21:50

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

юнеско

владимир путин

оон

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что структуры ООН будут активнее предлагать свое содействие сторонам в Нагорном Карабахе."Мы исходим из того, что все эти ооновские структуры, которые я упоминал (комиссар по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа, ЮНЕСКО), о которых вы упомянули, Владимир Владимирович, должны быть стимулированы к тому, чтобы активнее предлагать свои возможности сторонам", - сказал Лавров в ходе совещания о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, которое провел президент РФ Владимир Путин."Лучше всего эти возможности знают сами ооновцы, мы призвали наших партнеров по "тройке" сопредседателей, американцев, французов, других членов Минской группы ОБСЕ и в СБ ООН всячески поощрять такую активность международных организаций", - добавил министр .Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, сергей лавров, юнеско, владимир путин, оон, азербайджан, армения, в мире