Лавров призвал структуры ООН активнее предлагать содействие в Карабахе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что структуры ООН будут активнее предлагать свое содействие сторонам в Нагорном Карабахе.
"Мы исходим из того, что все эти ооновские структуры, которые я упоминал (комиссар по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа, ЮНЕСКО), о которых вы упомянули, Владимир Владимирович, должны быть стимулированы к тому, чтобы активнее предлагать свои возможности сторонам", - сказал Лавров в ходе совещания о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, которое провел президент РФ Владимир Путин.
"Лучше всего эти возможности знают сами ооновцы, мы призвали наших партнеров по "тройке" сопредседателей, американцев, французов, других членов Минской группы ОБСЕ и в СБ ООН всячески поощрять такую активность международных организаций", - добавил министр .
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.