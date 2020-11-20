https://ria.ru/20201120/karabakh-1585597439.html

Путин поручил Новаку обсудить обеспечение теплом жителей Карабаха

Путин поручил Новаку обсудить обеспечение теплом жителей Карабаха

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку обсудить с армянской стороной вопросы обеспечения теплом жителей Карабаха. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:20

2020-11-20T19:20

2020-11-20T19:20

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

александр новак

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку обсудить с армянской стороной вопросы обеспечения теплом жителей Карабаха."Александр Валентинович (Новак - ред.), обращаю ваше внимание на то, что зима наступает, все-таки такая местность гористая, и там холодно, и холода уже близко. Поэтому в контакте с армянской стороной, в данном случае, нужно иметь в виду эти вопросы. Я вас прошу на это обратить внимание", - сказал Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, обращаясь к зампреду кабмина РФ.Он также попросил Новака доложить об этом вопросе отдельно.

https://ria.ru/20201120/bezhentsy-1585523142.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, александр новак, владимир путин, в мире