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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585597439.html
Путин поручил Новаку обсудить обеспечение теплом жителей Карабаха
Путин поручил Новаку обсудить обеспечение теплом жителей Карабаха
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку обсудить с армянской стороной вопросы обеспечения теплом жителей Карабаха. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:20
2020-11-20T19:20
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
александр новак
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку обсудить с армянской стороной вопросы обеспечения теплом жителей Карабаха."Александр Валентинович (Новак - ред.), обращаю ваше внимание на то, что зима наступает, все-таки такая местность гористая, и там холодно, и холода уже близко. Поэтому в контакте с армянской стороной, в данном случае, нужно иметь в виду эти вопросы. Я вас прошу на это обратить внимание", - сказал Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, обращаясь к зампреду кабмина РФ.Он также попросил Новака доложить об этом вопросе отдельно.
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нагорный карабах, александр новак, владимир путин, в мире

Путин поручил Новаку обсудить обеспечение теплом жителей Карабаха

19:20 20.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Степанакерта перед возвращением домой
Беженцы из Степанакерта перед возвращением домой - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку обсудить с армянской стороной вопросы обеспечения теплом жителей Карабаха.
"Александр Валентинович (Новак - ред.), обращаю ваше внимание на то, что зима наступает, все-таки такая местность гористая, и там холодно, и холода уже близко. Поэтому в контакте с армянской стороной, в данном случае, нужно иметь в виду эти вопросы. Я вас прошу на это обратить внимание", - сказал Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, обращаясь к зампреду кабмина РФ.
Он также попросил Новака доложить об этом вопросе отдельно.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАлександр НовакВладимир ПутинВ мире
 
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