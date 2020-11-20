https://ria.ru/20201120/karabakh-1585597439.html
Путин поручил Новаку обсудить обеспечение теплом жителей Карабаха
Путин поручил Новаку обсудить обеспечение теплом жителей Карабаха
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку обсудить с армянской стороной вопросы обеспечения теплом жителей Карабаха. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:20
2020-11-20T19:20
2020-11-20T19:20
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
александр новак
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043381_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d77bbb8273c3e2e3ecd22fc05aa1ac8b.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку обсудить с армянской стороной вопросы обеспечения теплом жителей Карабаха."Александр Валентинович (Новак - ред.), обращаю ваше внимание на то, что зима наступает, все-таки такая местность гористая, и там холодно, и холода уже близко. Поэтому в контакте с армянской стороной, в данном случае, нужно иметь в виду эти вопросы. Я вас прошу на это обратить внимание", - сказал Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, обращаясь к зампреду кабмина РФ.Он также попросил Новака доложить об этом вопросе отдельно.
https://ria.ru/20201120/bezhentsy-1585523142.html
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043381_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2534a7ed1a451767933258b420ebe505.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, александр новак, владимир путин, в мире