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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585596832.html
Командующий миротворцами оценил исполнение прекращения огня в Карабахе
Командующий миротворцами оценил исполнение прекращения огня в Карабахе
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не нарушается, заявил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:17
2020-11-20T19:55
ситуация в нагорном карабахе
рустам мурадов
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не нарушается, заявил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов."Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено", - сказал Мурадов в пятницу на совещании по ситуации в Нагорном Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.По словам Мурадова, "отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах".Российский контингент в зоне миротворческой операции организовал взаимодействие с представителями Армении и Азербайджана, добавил Мурадов. По его словам, территория Нагорного Карабаха разделена на две зоны ответственности - "Север" и "Юг"."В зоне "Север" выполняет задачи первый батальон 15-й мотострелковой бригады на 11 наблюдательных постах. В зоне "Юг", Лачинском коридоре - второй батальон на 12 постах", - отметил командующий.Управление миротворческим контингентом ведется с командного пункта в Степанакерте, добавил он. Наблюдательные посты обеспечены всеми видами связи, в том числе закрытой, космической и видеоконференцсвязью, а для контроля обстановки в круглосуточном режиме применяются беспилотные летательные аппараты, сообщил Мурадов.
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584525170.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/karabakh-1584793621.html
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рустам мурадов, нагорный карабах, владимир путин, в мире

Командующий миротворцами оценил исполнение прекращения огня в Карабахе

19:17 20.11.2020 (обновлено: 19:55 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей АверинГенерал-лейтенант Рустам Мурадов
Генерал-лейтенант Рустам Мурадов - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не нарушается, заявил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
"Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено", - сказал Мурадов в пятницу на совещании по ситуации в Нагорном Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.
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13 ноября, 19:30Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
По словам Мурадова, "отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах".
Российский контингент в зоне миротворческой операции организовал взаимодействие с представителями Армении и Азербайджана, добавил Мурадов. По его словам, территория Нагорного Карабаха разделена на две зоны ответственности - "Север" и "Юг".
"В зоне "Север" выполняет задачи первый батальон 15-й мотострелковой бригады на 11 наблюдательных постах. В зоне "Юг", Лачинском коридоре - второй батальон на 12 постах", - отметил командующий.
Управление миротворческим контингентом ведется с командного пункта в Степанакерте, добавил он. Наблюдательные посты обеспечены всеми видами связи, в том числе закрытой, космической и видеоконференцсвязью, а для контроля обстановки в круглосуточном режиме применяются беспилотные летательные аппараты, сообщил Мурадов.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРустам МурадовНагорный КарабахВладимир ПутинВ мире
 
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