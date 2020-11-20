https://ria.ru/20201120/karabakh-1585596832.html

Командующий миротворцами оценил исполнение прекращения огня в Карабахе

Командующий миротворцами оценил исполнение прекращения огня в Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не нарушается, заявил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:17

2020-11-20T19:17

2020-11-20T19:55

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не нарушается, заявил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов."Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено", - сказал Мурадов в пятницу на совещании по ситуации в Нагорном Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.По словам Мурадова, "отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах".Российский контингент в зоне миротворческой операции организовал взаимодействие с представителями Армении и Азербайджана, добавил Мурадов. По его словам, территория Нагорного Карабаха разделена на две зоны ответственности - "Север" и "Юг"."В зоне "Север" выполняет задачи первый батальон 15-й мотострелковой бригады на 11 наблюдательных постах. В зоне "Юг", Лачинском коридоре - второй батальон на 12 постах", - отметил командующий.Управление миротворческим контингентом ведется с командного пункта в Степанакерте, добавил он. Наблюдательные посты обеспечены всеми видами связи, в том числе закрытой, космической и видеоконференцсвязью, а для контроля обстановки в круглосуточном режиме применяются беспилотные летательные аппараты, сообщил Мурадов.

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584525170.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/karabakh-1584793621.html

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам мурадов, нагорный карабах, владимир путин, в мире