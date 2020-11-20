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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585476653.html
Алиев заявил о начале работ по восстановлению территорий Карабаха
Алиев заявил о начале работ по восстановлению территорий Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку начал работу по восстановлению территорий в Карабахе, перешедших под контроль страны. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:11
2020-11-20T12:13
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку начал работу по восстановлению территорий в Карабахе, перешедших под контроль страны.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил о начале работ по восстановлению территорий Карабаха

11:11 20.11.2020 (обновлено: 12:13 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения городов Физули и Джебраил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения городов Физули и Джебраил - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку начал работу по восстановлению территорий в Карабахе, перешедших под контроль страны.

"Наши восстановительные работы уже начались. Когда я был в Физули, дал соответствующие поручения по строительству дороги из Физули в Шуша. Из резервного фонда президента первоначально выделено 50 миллионов манатов. Но эта сумма будет недостаточной. В следующем году будет выделена дополнительная сумма", - заявил Алиев в своем обращении к народу.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 15:43Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил о давлении на Баку во время эскалации в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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