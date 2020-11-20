Азербайджанская армия вошла в Агдамский район
07:07 20.11.2020 (обновлено: 10:09 20.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у разрушенного здания военного комиссариата в Физули
БАКУ, 20 ноя — РИА Новости. Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район, сообщили в Минобороны страны.
Административно он входит в состав Азербайджана. В июле 1993 года большая часть территории района перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и впоследствии была включена в состав ее Аскеранского района.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. Согласно договоренности, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Агдамский, переходят под контроль Баку.
В Карабахе в соответствии с соглашением размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как отмечал премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.