https://ria.ru/20201120/karabakh-1585449900.html

Азербайджанская армия вошла в Агдамский район

Азербайджанская армия вошла в Агдамский район

Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район, сообщили в Минобороны страны. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T07:07

2020-11-20T07:07

2020-11-20T10:09

ситуация в нагорном карабахе

минобороны азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

в мире

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БАКУ, 20 ноя — РИА Новости. Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район, сообщили в Минобороны страны.Административно он входит в состав Азербайджана. В июле 1993 года большая часть территории района перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и впоследствии была включена в состав ее Аскеранского района. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. Согласно договоренности, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Агдамский, переходят под контроль Баку.В Карабахе в соответствии с соглашением размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как отмечал премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

нагорный карабах

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, в мире