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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585449900.html
Азербайджанская армия вошла в Агдамский район
Азербайджанская армия вошла в Агдамский район
Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район, сообщили в Минобороны страны. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T07:07
2020-11-20T10:09
ситуация в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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БАКУ, 20 ноя — РИА Новости. Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район, сообщили в Минобороны страны.Административно он входит в состав Азербайджана. В июле 1993 года большая часть территории района перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и впоследствии была включена в состав ее Аскеранского района. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. Согласно договоренности, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Агдамский, переходят под контроль Баку.В Карабахе в соответствии с соглашением размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как отмечал премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, в мире

Азербайджанская армия вошла в Агдамский район

07:07 20.11.2020 (обновлено: 10:09 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у разрушенного здания военного комиссариата в Физули
Военнослужащие у разрушенного здания военного комиссариата в Физули - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 20 ноя — РИА Новости. Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район, сообщили в Минобороны страны.
Административно он входит в состав Азербайджана. В июле 1993 года большая часть территории района перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и впоследствии была включена в состав ее Аскеранского района.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, начавшихся в конце сентября. Согласно договоренности, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Агдамский, переходят под контроль Баку.
В Карабахе в соответствии с соглашением размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как отмечал премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахАзербайджанВ мире
 
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