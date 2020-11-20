https://ria.ru/20201120/gyumri-1585530589.html

СМИ: выступающая за отставку Пашиняна оппозиция заблокировала Гюмри

СМИ: выступающая за отставку Пашиняна оппозиция заблокировала Гюмри

Представители армянской оппозиции, выступающие за отставку премьера Никола Пашиняна, блокировали улицы во втором по величине городе страны – Гюмри, передает... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:00

2020-11-20T15:00

2020-11-20T15:33

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

протесты в ереване

гюмри

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 ноя – РИА Новости. Представители армянской оппозиции, выступающие за отставку премьера Никола Пашиняна, блокировали улицы во втором по величине городе страны – Гюмри, передает онлайн-ресурс News.am.Издание, ссылаясь на продюсера Рубена Мхитаряна, сообщает, что заблокированы дороги, ведущие к администрации Ширакской области.Акции протеста с блокированием улиц сейчас также проходят в Ереване.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

азербайджан

гюмри

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, протесты в ереване, гюмри, армения, в мире