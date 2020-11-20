https://ria.ru/20201120/granata-1585559242.html

СК предъявил обвинение взорвавшему гранату на рынке под Владимиром

СК предъявил обвинение взорвавшему гранату на рынке под Владимиром

Житель Владимирской области, из-за ссоры с подругой взорвавший гранату на рынке и попавший в реанимацию с оторванной кистью, выписан из больницы, ему... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:58

2020-11-20T16:58

2020-11-20T16:58

следственный комитет россии (ск рф)

владимирская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Житель Владимирской области, из-за ссоры с подругой взорвавший гранату на рынке и попавший в реанимацию с оторванной кистью, выписан из больницы, ему предъявлено обвинение, сообщило СУСК по региону.По версии СУСК, утром 1 ноября 43-летний мужчина в целях выяснения отношений со своей знакомой прибыл в торговый центр "Рынок Октябрьский". В ходе конфликта у него взорвалась находившаяся при нем граната. Подозреваемый и двое граждан получили телесные повреждения и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". Мужчина с гранатой попал в реанимацию с оторванной кистью, еще один мужчина был госпитализирован с травмами, женщину медики отпустили на амбулаторное лечение."Следователем СК России сразу после выписки из лечебного учреждения мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления… Вину в совершенном преступлении он не признал", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчине инкриминируют покушение на убийство своей знакомой, совершенное общеопасным способом.По данным следственного управления, второй пострадавший мужчина по-прежнему на лечении в больнице."В настоящее время по уголовному делу произведены осмотры, допросы, назначены экспертизы, а также проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на объективное и всесторонне расследование преступления. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует следствие.

https://ria.ru/20201106/granata-1583420271.html

https://ria.ru/20201103/moskva-1582846895.html

владимирская область

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следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, происшествия