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Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" пройдет онлайн с 20 ноября
Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" пройдет онлайн с 20 ноября
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" впервые пройдет в онлайн-формате с 20 ноября по 13 декабря, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T08:39
2020-11-20T08:39
2020-11-23T18:40
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" впервые пройдет в онлайн-формате с 20 ноября по 13 декабря, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский."Золотая Черепаха" — крупнейший эколого-просветительский фестиваль России. Мы рады, что даже в такой сложный год традиция продолжается в онлайн-формате, объединяя страны и людей: фотографов, художников, экологов и всех, кому небезразличен прекрасный и хрупкий мир природы. Такие проекты помогают изменить экологическое сознание и сделать поведение людей более ответственным", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Кульбачевского.Темой этого года станет "Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов"."Гостей ждет фотовыставка, посвященная разнообразию растительного, животного и подводного мира, а также мастер-классы, лекции и встречи с путешественниками, фотографами, специалистами в области экологии и известными телеведущими", - отмечается в сообщении.Сообщается также, что зрители смогут увидеть работы финалистов и лауреатов международного творческого конкурса "Золотая черепаха", который прошел в мае этого года. Это снимки фотографов из 108 стран, среди которых Сейшельские Острова, Фиджи, Черногория, Иран, Индия, Китай, Италия и США."На фотографиях запечатлены животные из разных уголков планеты, например, нарвалы, манулы, сайгаки, песцы, пумы и многие другие. Также в экспозицию войдут фотографии животных, живущих в столичном регионе: лисиц, мышей, косуль, горностаев", - добавляется в сообщении.Эфиры пройдут на странице фестиваля, а также на его YouTube-канале.
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антон кульбачевский, москва
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" впервые пройдет в онлайн-формате с 20 ноября по 13 декабря, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский
.
"Золотая Черепаха" — крупнейший эколого-просветительский фестиваль России. Мы рады, что даже в такой сложный год традиция продолжается в онлайн-формате, объединяя страны и людей: фотографов, художников, экологов и всех, кому небезразличен прекрасный и хрупкий мир природы. Такие проекты помогают изменить экологическое сознание и сделать поведение людей более ответственным", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Кульбачевского.
Темой этого года станет "Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов".
"Гостей ждет фотовыставка, посвященная разнообразию растительного, животного и подводного мира, а также мастер-классы, лекции и встречи с путешественниками, фотографами, специалистами в области экологии и известными телеведущими", - отмечается в сообщении.
Сообщается также, что зрители смогут увидеть работы финалистов и лауреатов международного творческого конкурса "Золотая черепаха", который прошел в мае этого года. Это снимки фотографов из 108 стран, среди которых Сейшельские Острова
, Фиджи
, Черногория
, Иран
, Индия
, Китай
, Италия
и США
.
"На фотографиях запечатлены животные из разных уголков планеты, например, нарвалы, манулы, сайгаки, песцы, пумы и многие другие. Также в экспозицию войдут фотографии животных, живущих в столичном регионе: лисиц, мышей, косуль, горностаев", - добавляется в сообщении.
Эфиры пройдут на странице фестиваля, а также на его YouTube-канале.