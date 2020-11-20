Митрополит Феофан стал родным для татарстанцев, заявил Минниханов
КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан за пять лет служения в республике стал по-настоящему близким для многих татарстанцев, завоевав авторитет и уважение представителей разных вероисповеданий, заявил главаТатарстана Рустам Минниханов.
Митрополит Феофан скончался в пятницу на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
"За недолгие пять лет своего служения в нашей республике владыка Феофан стал по-настоящему близким и родным для многих татарстанцев, завоевав авторитет и уважение представителей разных национальностей и вероисповеданий. По-настоящему дружеские отношения сложились у него с представителями мусульманской уммы и лично с муфтием Татарстана", - написал Минниханов в телеграмме соболезнования патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
По словам главы Татарстана, всю свою яркую и богатую на события жизнь Феофан посвятил церковному и общественному служению, укреплению государственно-религиозного и межконфессионального диалога. Его редкие личные качества, разносторонние знания и богатый организаторский опыт нашли зримое воплощение во многих областях деятельности - от строительства и возрождения храмов до участия в работе международных организаций.
"Величественным памятником владыке Феофану, несомненно, станет воссозданная общероссийская святыня – собор Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, возрождению которой он отдавал все свои силы", - подчеркнул Минниханов.
Глава республики выразил надежду, что дело владыки Феофана в Татарстанской митрополии будет достойно продолжено и преумножится новыми свершениями.
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Иван Ашурков) за время служил в Русской духовной миссии в Иерусалиме, был секретарем экзархата Центральной и Южной Америки, нес службу на Магаданской и Синегорской, Ставропольской и Владикавказской, Челябинской и Златоустовской кафедрах, был ректором Владикавказского духовного училища, главой Челябинской митрополии, временным управляющим Троицкой епархии. Митрополитом Казанским и Татарстанским был назначен 13 июля 2015 года.