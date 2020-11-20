https://ria.ru/20201120/feofan-1585504744.html

Митрополит Феофан стал родным для татарстанцев, заявил Минниханов

Митрополит Феофан стал родным для татарстанцев, заявил Минниханов

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан за пять лет служения в республике стал по-настоящему близким для многих татарстанцев, завоевав авторитет и уважение... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:17

2020-11-20T13:17

2020-11-20T13:17

республика татарстан

религия

новости - религия и мировоззрение

рустам минниханов

иерусалим

южная америка

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан за пять лет служения в республике стал по-настоящему близким для многих татарстанцев, завоевав авторитет и уважение представителей разных вероисповеданий, заявил главаТатарстана Рустам Минниханов.Митрополит Феофан скончался в пятницу на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.По словам главы Татарстана, всю свою яркую и богатую на события жизнь Феофан посвятил церковному и общественному служению, укреплению государственно-религиозного и межконфессионального диалога. Его редкие личные качества, разносторонние знания и богатый организаторский опыт нашли зримое воплощение во многих областях деятельности - от строительства и возрождения храмов до участия в работе международных организаций."Величественным памятником владыке Феофану, несомненно, станет воссозданная общероссийская святыня – собор Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, возрождению которой он отдавал все свои силы", - подчеркнул Минниханов.Глава республики выразил надежду, что дело владыки Феофана в Татарстанской митрополии будет достойно продолжено и преумножится новыми свершениями.Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Иван Ашурков) за время служил в Русской духовной миссии в Иерусалиме, был секретарем экзархата Центральной и Южной Америки, нес службу на Магаданской и Синегорской, Ставропольской и Владикавказской, Челябинской и Златоустовской кафедрах, был ректором Владикавказского духовного училища, главой Челябинской митрополии, временным управляющим Троицкой епархии. Митрополитом Казанским и Татарстанским был назначен 13 июля 2015 года.

https://ria.ru/20201115/muftiyat-1584699921.html

https://ria.ru/20201120/feofan-1585496719.html

иерусалим

южная америка

республика татарстан (татарстан)

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религия, новости - религия и мировоззрение, рустам минниханов, иерусалим, южная америка, республика татарстан (татарстан)