https://ria.ru/20201120/dogovor-1585570301.html

Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена

Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена

Берлин выступает за продление Договора СНВ-3, считает, что избрание Джо Байдена президентом США открывает возможности в прогрессе в этом направлении, заявил... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:27

2020-11-20T17:27

2020-11-20T17:27

россия

хайко маас

договор снв-3

джо байден

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Берлин выступает за продление Договора СНВ-3, считает, что избрание Джо Байдена президентом США открывает возможности в прогрессе в этом направлении, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."ОБСЕ играет центральную роль для контроля над вооружениями в Европе. Инициированный Германией в 2016 году "Структурированный диалог" должен способствовать переговорам о мире и безопасности в Европе в целом, но также и непосредственно с Россией. Для этого необходим прогресс в диалоге между США и Россией по ядерному контролю над вооружениями и, прежде всего, по СНВ-3. Федеральное правительство сейчас активно выступает за это со своими многочисленными партнерами, которые у нас есть в различных организациях и на международной арене, поскольку мы считаем, что избрание нового американского президента открывает большие возможности для этого", - сказал Маас, выступая в бундестаге по случаю 30-й годовщины подписания Парижской хартии.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201028/dsnv-1581979519.html

https://ria.ru/20201105/bayden-1583130479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хайко маас, договор снв-3, джо байден, германия, сша, в мире