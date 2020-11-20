Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности
БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Берлин выступает за продление Договора СНВ-3, считает, что избрание Джо Байдена президентом США открывает возможности в прогрессе в этом направлении, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"ОБСЕ играет центральную роль для контроля над вооружениями в Европе. Инициированный Германией в 2016 году "Структурированный диалог" должен способствовать переговорам о мире и безопасности в Европе в целом, но также и непосредственно с Россией. Для этого необходим прогресс в диалоге между США и Россией по ядерному контролю над вооружениями и, прежде всего, по СНВ-3. Федеральное правительство сейчас активно выступает за это со своими многочисленными партнерами, которые у нас есть в различных организациях и на международной арене, поскольку мы считаем, что избрание нового американского президента открывает большие возможности для этого", - сказал Маас, выступая в бундестаге по случаю 30-й годовщины подписания Парижской хартии.
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Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.