МИД назвал американские санкции из-за КНДР дискриминацией
14:41 20.11.2020 (обновлено: 14:49 20.11.2020)
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия сожалеет в связи с введением США вторичных санкций по КНДР против двух российских компаний, Вашингтон не предоставил Москве доказательств якобы использования российской стороной принудительного труда граждан Северной Кореи, заявили в МИД РФ.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия решительно отвергает эти обвинения США, осуждает практику экстерриториального применения Соединенными Штатами собственных правовых норм, идущих к тому же вразрез с общепринятыми положениями международного права. Она добавила, что тем более что есть обоснованные озабоченности в связи с соблюдением требований, согласованных в СБ решений со стороны самого Вашингтона.
"Яркий пример – возобновление санкционного давления на Иран после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий, одобренного резолюцией СБ ООН 2231. Безосновательные ограничения против наших компаний являются ничем неподкрепленным дискриминационным шагом американской администрации, которая, видимо, пытается таким неуклюжим образом отвлечь внимание общественности от собственного деструктивного поведения на внешнеполитической арене", - отметила Захарова.