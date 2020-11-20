https://ria.ru/20201120/diskriminatsiya-1585525597.html

МИД назвал американские санкции из-за КНДР дискриминацией

МИД назвал американские санкции из-за КНДР дискриминацией

Россия сожалеет в связи с введением США вторичных санкций по КНДР против двух российских компаний, Вашингтон не предоставил Москве доказательств якобы... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:41

2020-11-20T14:41

2020-11-20T14:49

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кндр (северная корея)

сша

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия сожалеет в связи с введением США вторичных санкций по КНДР против двух российских компаний, Вашингтон не предоставил Москве доказательств якобы использования российской стороной принудительного труда граждан Северной Кореи, заявили в МИД РФ.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия решительно отвергает эти обвинения США, осуждает практику экстерриториального применения Соединенными Штатами собственных правовых норм, идущих к тому же вразрез с общепринятыми положениями международного права. Она добавила, что тем более что есть обоснованные озабоченности в связи с соблюдением требований, согласованных в СБ решений со стороны самого Вашингтона.

https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585291281.html

россия

кндр (северная корея)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кндр (северная корея), сша, в мире