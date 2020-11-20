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Минобороны рассказало о возвращении беженцев в Степанакерт

Минобороны рассказало о возвращении беженцев в Степанакерт

Более 1,9 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, всего с 14 ноября - более 6 тысяч, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:38

2020-11-20T21:38

2020-11-20T21:44

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

степанакерт

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 1,9 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, всего с 14 ноября - более 6 тысяч, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что обеспечение безопасности возвращения беженцев и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись около 6 тысяч жителей, ранее покинувших свои дома."Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.

россия

нагорный карабах

степанакерт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт