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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Минобороны рассказало о возвращении беженцев в Степанакерт
Минобороны рассказало о возвращении беженцев в Степанакерт
Более 1,9 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, всего с 14 ноября - более 6 тысяч, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:38
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ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 1,9 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, всего с 14 ноября - более 6 тысяч, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что обеспечение безопасности возвращения беженцев и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись около 6 тысяч жителей, ранее покинувших свои дома."Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.
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россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт

Минобороны рассказало о возвращении беженцев в Степанакерт

21:38 20.11.2020 (обновлено: 21:44 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозвращение беженцев в Нагорный Карабах
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 1,9 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, всего с 14 ноября - более 6 тысяч, сообщает Минобороны РФ.

"Двадцатого ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Двадцать три автобуса и 250 личных автомобилей проследовали из Еревана на главную площадь города Степанакерта в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции РФ ... За сутки в свои дома вернулись более 1900 человек", - говорится в сообщении.

Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

Встречающие и беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

Миротворцы, сопровождающие автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

Бронемашина миротворцев и полицейская машина сопровождают автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Отмечается, что обеспечение безопасности возвращения беженцев и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись около 6 тысяч жителей, ранее покинувших свои дома.
"Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
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