Алиев назвал информацию об армянских беженцах из Карабаха недостоверной
© AP Photo / Sergei GritsАрмянская семья увозит каркас дома, покидая родное село, переданное Азербайджану, в Нагорном Карабахе
© AP Photo / Sergei Grits
БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что информация о 90 тысяч армянских беженцах из Карабаха является недостоверной, их максимум 65 тысяч.
"Сейчас они (армянская сторона – ред.) озвучивают цифру о том, что якобы Нагорный Карабах покинули 90 тысяч армян. Это ложь. До второй карабахской войны на территории Нагорного Карабаха и оккупированных территориях жили максимум 60-65 тысяч людей. Откуда мы это узнали? У нас есть оперативная информация. У нас в этом регионе есть источники информации, это одна из причин наших успехов", - заявил Алиев в своем обращении к народу.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.