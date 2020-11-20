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Экс-глава СНБ призвал отказываться от предлагаемых Пашиняном должностей
Экс-глава СНБ призвал отказываться от предлагаемых Пашиняном должностей
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян призвал соотечественников отказываться от... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:34
2020-11-20T13:34
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян призвал соотечественников отказываться от должностей, предлагаемых премьером страны Николом Пашиняном.По его словам, армянский премьер сейчас предлагает министерские портфели и другие должности соотечественникам, в том числе обладающим авторитетом и заслугами.Экс-глава СНБ отметил, что "Пашинян уступил родину... стал причиной тысяч жертв и разрушений". "Теперь он пытается спасти себя с помощью вашего авторитета. Понимаю стремление многих быть в это непростое время полезным государству и людям своими профессиональными навыками и знаниями. И вы обязательно это сделаете. За очень короткое время... вы, мы, все мы будем день и ночь трудиться для восстановления, а возможно и спасения нашей страны", - добавил Ванецян.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201119/pashinyan-1585398431.html
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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Экс-глава СНБ призвал отказываться от предлагаемых Пашиняном должностей

13:34 20.11.2020
 
© Фото : Office of the President of the Republic of ArmeniaПредседатель партии "Родина" Артур Ванецян во время встречи с президентом Армении
Председатель партии Родина Артур Ванецян во время встречи с президентом Армении - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : Office of the President of the Republic of Armenia
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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян призвал соотечественников отказываться от должностей, предлагаемых премьером страны Николом Пашиняном.
По его словам, армянский премьер сейчас предлагает министерские портфели и другие должности соотечественникам, в том числе обладающим авторитетом и заслугами.

"Обращаюсь ко всем, кому Пашинян предложит должности: приняв его предложение, вы сразу же станете соавтором его предательства, будете делить с ним ответственность", - говорится в заявлении Ванецяна, текст которого размещен на странице возглавляемой им партии в Facebook.

Экс-глава СНБ отметил, что "Пашинян уступил родину... стал причиной тысяч жертв и разрушений". "Теперь он пытается спасти себя с помощью вашего авторитета. Понимаю стремление многих быть в это непростое время полезным государству и людям своими профессиональными навыками и знаниями. И вы обязательно это сделаете. За очень короткое время... вы, мы, все мы будем день и ночь трудиться для восстановления, а возможно и спасения нашей страны", - добавил Ванецян.
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Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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