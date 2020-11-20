https://ria.ru/20201120/arkheologiya-1585542111.html

В Ленобласти обнаружили защитное сооружение XV века

В Ленобласти обнаружили защитное сооружение XV века

В Ленинградской области, в самой древней части Ивангородской крепости — Четвероугольной - археологи обнаружили фортификационное сооружение 15 века, сообщил... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:48

2020-11-20T15:48

2020-11-20T15:48

ленинградская область

археология

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области, в самой древней части Ивангородской крепости — Четвероугольной - археологи обнаружили фортификационное сооружение 15 века, сообщил заместитель председателя регионального правительства, председатель комитета области по сохранению культурного наследия Владимир Цой.По его словам, для Ленинградской области нынешняя находка —это небольшая сенсация."Подобная конструкция фиксируется впервые в древнерусском фортификационном зодчестве на территории Руси. Скорее всего, перед нами переосмысление Дюреровских ронделей для локальной защиты ворот маленькой крепости", — отметил он.В свою очередь, научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Алексей Липатов пояснил, что в русском крепостном зодчестве известны приворотные защитные сооружения прямоугольной формы, именуемые "захабы".Он уточнил, что находка также позволила ученым объяснить назначение лестницы внутри крепостной стены. Как выяснилось, она вела на уровень боевого хода стены воротного комплекса.Впервые часть конструкции в форме полуокружности исследователи нашли в ходе археологических раскопок в 2004 году. Сейчас раскопки проводятся для определения трассировки инженерных сетей к зданию Большого Амбара при разработке проекта его реставрации.

https://ria.ru/20201118/lenoblast-1585135869.html

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археология