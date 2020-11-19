https://ria.ru/20201119/wonder-woman-1585307866.html

Стала известна дата премьера "Чудо-женщины: 1984"

Стала известна дата премьера "Чудо-женщины: 1984"

Премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max состоится 25 декабря, говорится в заявлении корпорации Warner Media. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:10

2020-11-19T13:10

2020-11-19T13:10

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max состоится 25 декабря, говорится в заявлении корпорации Warner Media."Сегодня мы объявляем, что "Чудо-женщина: 1984", долгожданный фильм Пэтти Дженкинс, в котором Галь Гадот и Крис Пайн вновь сыграют Диану Принс и Стива Тревора, выйдет в кинотеатрах во всем мире 25 декабря. В США мы также сделаем этот фильм доступным на HBO Max без дополнительной платы в тот же день, когда премьера "Чудо-женщины: 1984" пройдет в кинотеатрах", — сообщается в заявлении.Изначально фильм планировалось показать 5 июня, но из-за пандемии коронавируса выход ленты перенесли на 2 октября, а затем отложили на декабрь."Чудо-женщина: 1984" — продолжение супергеройского блокбастера 2017 года, в котором главную роль также играла израильская актриса и модель Галь Гадот. Он назывался "Чудо-женщина" и заработал в мировом прокате 828 миллионов долларов.

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кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, сша