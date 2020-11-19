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Музей Москвы выпустил первую видеоэкскурсию по выставке о ВХУТЕМАСе
Музей Москвы выпустил первую видеоэкскурсию по выставке о ВХУТЕМАСе
На YouTube-канале Музея Москвы появилась первая кураторская видеоэкскурсия по выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда". РИА Новости, 19.11.2020
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале Музея Москвы появилась первая кураторская видеоэкскурсия по выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда". Масштабная экспозиция о главном творческом институте страны открылась 10 ноября и проработала всего три дня, поскольку с 13 ноября Музей Москвы приостановил работу до 15 января. В первом видео куратор выставки Александра Селиванова рассказывает историю появления ВХУТЕМАСа, а также подробно описывает революционные принципы организации учебного процесса в мастерских. В следующих видео кураторы выставочных разделов представят семь факультетов Высших художественно-технических мастерских. Издатель и исследователь Рустам Габбасов — полиграфический факультет, художница и искусствовед Надя Плунгян — живописный, искусствовед Мария Силина — скульптурный, искусствовед Ксения Гусева — текстильный и керамический, педагог и специалист по истории дизайна Алена Сокольникова — дерметфак, архитектор и историк архитектуры Анна Бокова и архитектор Илья Лапин — архитектурный.Новые выпуски видеоэкскурсий будут появляться каждую неделю – по средам.
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новости культуры, выставки, музеи, музей москвы

Музей Москвы выпустил первую видеоэкскурсию по выставке о ВХУТЕМАСе

19:09 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗал полиграфического факультета на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда"
Зал полиграфического факультета на выставке ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале Музея Москвы появилась первая кураторская видеоэкскурсия по выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда".
Масштабная экспозиция о главном творческом институте страны открылась 10 ноября и проработала всего три дня, поскольку с 13 ноября Музей Москвы приостановил работу до 15 января.
В первом видео куратор выставки Александра Селиванова рассказывает историю появления ВХУТЕМАСа, а также подробно описывает революционные принципы организации учебного процесса в мастерских.
В следующих видео кураторы выставочных разделов представят семь факультетов Высших художественно-технических мастерских. Издатель и исследователь Рустам Габбасов — полиграфический факультет, художница и искусствовед Надя Плунгян — живописный, искусствовед Мария Силина — скульптурный, искусствовед Ксения Гусева — текстильный и керамический, педагог и специалист по истории дизайна Алена Сокольникова — дерметфак, архитектор и историк архитектуры Анна Бокова и архитектор Илья Лапин — архитектурный.
Новые выпуски видеоэкскурсий будут появляться каждую неделю – по средам.
Открытие выставки ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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