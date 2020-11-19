https://ria.ru/20201119/vkhutemas-1585380381.html

Музей Москвы выпустил первую видеоэкскурсию по выставке о ВХУТЕМАСе

Музей Москвы выпустил первую видеоэкскурсию по выставке о ВХУТЕМАСе

На YouTube-канале Музея Москвы появилась первая кураторская видеоэкскурсия по выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда". РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T19:09

2020-11-19T19:09

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале Музея Москвы появилась первая кураторская видеоэкскурсия по выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда". Масштабная экспозиция о главном творческом институте страны открылась 10 ноября и проработала всего три дня, поскольку с 13 ноября Музей Москвы приостановил работу до 15 января. В первом видео куратор выставки Александра Селиванова рассказывает историю появления ВХУТЕМАСа, а также подробно описывает революционные принципы организации учебного процесса в мастерских. В следующих видео кураторы выставочных разделов представят семь факультетов Высших художественно-технических мастерских. Издатель и исследователь Рустам Габбасов — полиграфический факультет, художница и искусствовед Надя Плунгян — живописный, искусствовед Мария Силина — скульптурный, искусствовед Ксения Гусева — текстильный и керамический, педагог и специалист по истории дизайна Алена Сокольникова — дерметфак, архитектор и историк архитектуры Анна Бокова и архитектор Илья Лапин — архитектурный.Новые выпуски видеоэкскурсий будут появляться каждую неделю – по средам.

https://ria.ru/20201111/vkhutemas-1583957123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, музей москвы