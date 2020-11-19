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https://ria.ru/20201119/vaktsina-1585401401.html
Минздрав объяснил, зачем нужно включить вакцину от COVID-19 в список ВОЗ
Минздрав объяснил, зачем нужно включить вакцину от COVID-19 в список ВОЗ
Включение вакцины в список ВОЗ упрощает ее регистрацию в иностранных государствах и позволяет поставлять ее в рамках международных программ лекарственного... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:46
2020-11-19T17:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
воз
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Включение вакцины в список ВОЗ упрощает ее регистрацию в иностранных государствах и позволяет поставлять ее в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ.Он уточнил, что документы на включение вакцины в список ВОЗ были поданы 27 октября и сейчас находятся на рассмотрении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз, общество

Минздрав объяснил, зачем нужно включить вакцину от COVID-19 в список ВОЗ

17:46 19.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Включение вакцины в список ВОЗ упрощает ее регистрацию в иностранных государствах и позволяет поставлять ее в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ.

"Включение в Список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ упрощает регистрацию вакцины в иностранных государствах, а также открывает возможности к поставкам вакцины в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, в том числе, по линии ВОЗ и ЮНЕСКО, и глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, который участвует в обеспечении доступа развивающихся стран к вакцинам", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что документы на включение вакцины в список ВОЗ были поданы 27 октября и сейчас находятся на рассмотрении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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