https://ria.ru/20201119/vaktsina-1585401401.html

Минздрав объяснил, зачем нужно включить вакцину от COVID-19 в список ВОЗ

Минздрав объяснил, зачем нужно включить вакцину от COVID-19 в список ВОЗ

Включение вакцины в список ВОЗ упрощает ее регистрацию в иностранных государствах и позволяет поставлять ее в рамках международных программ лекарственного... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:46

2020-11-19T17:46

2020-11-19T17:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

воз

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Включение вакцины в список ВОЗ упрощает ее регистрацию в иностранных государствах и позволяет поставлять ее в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ.Он уточнил, что документы на включение вакцины в список ВОЗ были поданы 27 октября и сейчас находятся на рассмотрении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/antibiotiki-1585229404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз, общество