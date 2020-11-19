Минздрав объяснил, зачем нужно включить вакцину от COVID-19 в список ВОЗ
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Включение вакцины в список ВОЗ упрощает ее регистрацию в иностранных государствах и позволяет поставлять ее в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ.
"Включение в Список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ упрощает регистрацию вакцины в иностранных государствах, а также открывает возможности к поставкам вакцины в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, в том числе, по линии ВОЗ и ЮНЕСКО, и глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, который участвует в обеспечении доступа развивающихся стран к вакцинам", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что документы на включение вакцины в список ВОЗ были поданы 27 октября и сейчас находятся на рассмотрении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.