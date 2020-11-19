https://ria.ru/20201119/vaktsina-1585306993.html

Представитель ВОЗ в России не исключила, что привьется "Спутник V"

Представитель ВОЗ в России не исключила, что привьется "Спутник V"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович не исключила, что будет прививаться российской вакциной, если в момент... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:16

2020-11-19T11:16

2020-11-19T11:16

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

мелита вуйнович

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сербия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович не исключила, что будет прививаться российской вакциной, если в момент необходимости вакцинации будет находиться в России."Той, которая будет в наличие в стране, в которой нахожусь. Если буду в России, тогда буду (прививаться – ред.) здесь. Если буду дома, в Сербии, тогда буду вакциной, которая будет там. Я всегда вакцинируюсь той вакциной, где нахожусь", - рассказала представитель ВОЗ в эфире "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, какой вакциной она собирается прививаться.Российский "Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина в мире. Сейчас проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран, в том числе Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения "Спутник V" на уровне 92%. Президент РФ Владимир Путин призвал объединять усилия по производству вакцины, заявил, что производство "Спутник V" может быть развернуто в Индии и Китае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201119/vaktsina-1585303233.html

сербия

китай

бразилия

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